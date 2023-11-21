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Angelina Jolie ve Brad Pitt'in oğlundan şoke eden sözler! Babasına dair ifadeleri gündem oldu

21.11.2023 10:25 | Son Güncelleme:
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Angelina Jolie ve Brad Pitt'in evlatlık oğulları 19 yaşındaki Pax, Instagram'daki paylaşımında babasını 'dünya çapında bir pislik' ve dört küçük çocuğunu 'korkudan titreten' 'aşağılık bir insan' olarak nitelendirdi.

Angelina Jolie'nin Brad Pitt ile birlikteyken Vietnam'dan evlat edindiği Pax Thien, artık kocaman bir delikanlı. Pax'in 2020 yılında yaptığı bir paylaşım DailyMail'de gündem oldu.

Genç ismin 2020 yılında sosyal medyada yaptığı sıra dışı bir paylaşımla babasını hayatını 'cehenneme çevirmekle' suçladığını ortaya çıkardı. Pax, 'Bana en yakın olanların hayatını sürekli bir cehenneme çevirdin' diye yazdı.

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"Kendine ve dünyaya ne istersen söyleyebilirsin ama gerçek bir gün ortaya çıkacak" sözlerinin de bulunduğu paylaşımda küfürlü ifadeler de bulunuyordu.

Angelina Jolie, Pax'i 2007 yılında Vietnam'ın Ho Chi Minh şehrindeki bir yetimhaneden evlat edinmişti. Üç yaşındaydı ve eroin bağımlısı biyolojik annesi tarafından yeni doğmuşken terk edilmişti. Brad onu ertesi yıl resmen evlat edinmişti.


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