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Angelina Jolie'yi yıkan ölüm haberi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.08.2018 01:33 | Son Güncelleme

Oscar ödüllü oyuncu ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan'ın ölüm haberinin kendisini derinden üzdüğünü belirtti.

Angelina Jolie'yi yıkan ölüm haberi!

İsviçre'nin başkenti Bern'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Annan için taziye mesajları gelmeye devam ediyor.

BMMYK İyi Niyet Elçisi Jolie, mesajında, "Gerçek bir küresel devlet adamı ve dürüstlük abidesi olan Kofi Annan'ın ölümü beni derinden üzdü. Onu insani yönü, zarafeti ve vakur tavrıyla hatırlayacağım. Düşüncelerim eşi ve ailesiyle birlikte." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi de yaptığı yazılı açıklamada, Annan'ın ölümünden büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Dünya çok büyük bir adamı kaybetti. Ben de iyi bir arkadaşımı, akıl hocamı, rol modelimi ve değerli bir danışmanımı kaybettim." değerlendirmesinde bulundu.

BM Cenevre Ofisi Genel Direktörü Michael Möller ise yayımladığı taziye mesajında, "Kofi Annan olağanüstü bir siyasi liderdi, ancak onun ana mirası onun insanlığıdır." görüşüne yer verdi.

Kofi Annan Vakfından bu sabah yapılan açıklamada, 80 yaşındaki Annan'ın henüz teşhis konulamayan bir hastalık nedeniyle İsviçre'nin başkenti Bern'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini bildirilmişti.

KOFİ ANNAN KİMDİR?

Gana'nın Kumasi şehrinde 8 Nisan 1938'de doğan Annan, eğitimini ABD ve İsviçre'de tamamladı.

Annan, 13 Aralık 1996'da Birleşmiş Milletlerin yedinci genel sekreteri olarak seçildi. 2001'de Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü.

BM Genel Sekreterliği görevine getirilen ilk siyahi kişi olan Annan, 1997-2006 yıllarında bu görevi yürütmüştü.

Kofi Annan, 10 yıllık BM Genel Sekreterliği görevinden sonra, 1 Ocak 2007'de görevini Güney Koreli Ban Ki-mun'a devretti.

Eski BM Genel Sekreteri, Kıbrıs'ta tarafların uzlaşmasına zemin oluşturması amacıyla plan hazırlamıştı. Annan'ın hazırladığı plan, 11 Kasım 2002'de Türk ve Rum tarafına sunulmuş, 2004'te adada yapılan referandumda Rum tarafı "Hayır" dediği için hayata geçmemişti.

Annan, Suriye iç savaşının ikinci yılında, Mart 2012'de BM Suriye Özel Temsilcisi olarak, tarafların çatışmaları durdurmasını esas alan 6 maddelik bir çözüm planı sunmuştu. Annan, 3 ay sonra şiddet olaylarının artması nedeniyle başarısız olduğunu itiraf etmiş, Ağustos 2012'de bu görevden istifa etmişti.

Kofi Annan ayrıca, Arakan Danışma Komisyonunun kurulmasına da öncülük etmişti. (AA)

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Angelina Jolie Kofi Annan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği

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