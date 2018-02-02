Anıl İlter’den tokat krizi iddialarına yanıt

Çukurdere dizisinin tokat yeme sahnesine itiraz eden oyuncu Anıl İlter ve yönetmen Hamdi Alkan arasında geçtiğimiz günlerde bir kriz yaşanmıştı.

Bugün ikili arasından yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Oyuncunun, tokat yemesi gereken bir sahneye itiraz etmesi üzerine yönetmenin, çılgına döndüğü ve küfürler savurduğu iddia edildi.

Anıl İlter ile Hamdi Alkan kavga mı etti?

Alkan’ın, setin ortasında İlter’e, “Seni bu piyasadan silerim. Hayatın boyunca iş bulamazsın. Yapımcılar arkadaşım. Bu camiada aç kalırsın” diyerek bağırdığı da iddialar arasındaydı.

Geççe.com.tr’nin haberine göre Çukurdere dizisinin oyuncusu Anıl İlter yaşanan olaylar hakkında ilk açıklamayı yaptı. Anıl İlter, "Set ortamında bu tarz gerginlikler olur. Biliyorsunuz uzun saatler çalışıyoruz. İşin bütün sorumluluğu ve stresi Hamdi hocanın omuzlarında bu tarz olumsuzlukları çok normal karşılamak lazım.

İşimizi çekmeye devam ediyoruz. Bunlar telafisi olmayan sıkıntılar değil." diyerek Hamdi Alkan ile bir sorun olmadığını belirtti.