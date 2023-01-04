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Anımsamak zıt anlamlısı nedir? Anımsamak kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

04.01.2023 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe anlam ve kelime hazinesi bakımından oldukça zengin bir dildir. Türkçe sözlüğünde bazı kelimeler farklı dillerden gelen kelimelerdir. Bazı kelimeler de Türkçe kökenlidir. Anımsamak kelimesi de bunlardan biridir. Dilimizde sıklıkla kullanılan anımsamak kelimesi hem yazı hem de konuşma dilinde karşımıza çıkan, Türkçe kökenli kelimelerden birisidir. Eş anlamlı kelimeye sahip olan ve hatırlamak anlamında kullanılan anımsamak kelimesinin zıt anlamlısı nedir?

Anımsamak zıt anlamlısı nedir? Anımsamak kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Anımsamak kelimesi Türkçe kökenlidir ve Türkçede "hatırlamak, aklına gelmek" anlamında kullanılan "an-" fiilinden türetilmiştir. Geçişli fiillerden birisi olan anımsamak hatırlamak ve anmak gibi anlamlara gelir. Türk Dil Kurumuna göre anımsamak kelimesinin anlamı "Bilinip unutulan bir şeyi akla getirmek, hatırlamak" şeklindedir. Anımsamak kelimesi ile örnek cümleler Türkçeyi daha etkili ve doğru bir şekilde kullanmamızı sağlayabilir. Anımsamak kelimesiyle ilgili örnek cümleler:

  • Geçirdiği kaza sonrasında yaşananları anımsamakta zorlandı
  • Anımsamak istediği anılarını bir deftere yazıyordu
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Anımsamak zıt anlamlısı olan kelime nedir?

Zıt anlamlı kelimelerin bir diğer adı da karşıt anlamlı kelimelerdir. Anlam olarak birbiriyle tamamen farklı olan kelimelere zıt anlamlı kelimeler adı verilmektedir. Zıt anlamlı kelimeler tam olarak birbirlerinin anlamsal karşıtı olmalıdır ve aynı görevde kullanılmalıdır.

Anımsamak kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük olarak unutmak kelimesi kullanılır. Ancak Türk Dil Kurumu anımsamanın zıt anlamlısı olarak herhangi bir kelime belirtmemiştir. Bu bağlamda anımsamak zıt anlamlısı olarak unutmak kelimesini kullanmak doğru olmayabilir.

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Anımsamanın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Anımsamak kelimesinin zıt anlamı olarak Türk Dil Kurumunda herhangi bir kelime belirtilmediği için anımsamanın zıt anlamlısı olarak bir kelime ve örnek cümle veremeyiz. Anımsamak kelimesiyle ilgili örnek cümle kurmak gerekirse:

  • Onunla geçirdiği günleri anımsamak istemiyordu
  • Anımsamaktan korktuğu için söyleyeceklerini dinlememişti.
  • Sınavdayken bildiklerini bir türlü anımsayamadığı için sınavı yapamamıştı.
  • Düşünüyordu ama çocukluğuna dair hiçbir şeyi anımsayamıyordu.
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