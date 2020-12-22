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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'çıplak arama' paylaşımlarıyla ilgili soruşturma

22.12.2020 16:49 | Son Güncelleme:
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'çıplak arama' paylaşımlarıyla ilgili soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sosyal medyadaki 'çıplak arama' paylaşımlarıyla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada polis merkezleri ve cezaevlerinde çıplak olarak arama yapıldığını iddia eden kişilerin, FETÖ silahlı terör örgütünün Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Anayasal düzenine yönelik hedeflerini meşru göstermek ve bu hedef lehine kamuoyu oluşturmak amacıyla kasıtlı olarak paylaşımlarda bulunduğu şüphesini destekleyen emarelerin tespit edilmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen soruşturma başlatılmıştır."

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