HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara’da 2 engelli çocuğa cinsel taciz iddiası

Ankara’da 2 engelli çocuğa cinsel taciz iddiası

31.10.2021 23:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’da berber dükkanı işleten şahsın iki engelli erkek çocuğu temizlik bahanesiyle dükkana çağırıp cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi.

Ankara’da 2 engelli çocuğa cinsel taciz iddiası

Olay, Ankara’nın Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, berber dükkanı işleten bir şahsın, temizlik bahanesiyle engeli bulunan 9 yaşındaki C.Y. ve 15 yaşındaki O.Ç.’yi dükkana çağırıp sonrasında da kapıları kilitleyip çocuklara cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü.

"DÜKKANA DAVET EDİP CİNSEL TACİZDE BULUNMUŞ"

Çocukların oyun oynamak için dışarı çıktılarını söyleyen 9 yaşındaki C.Y.’nin babası ise konu hakkında, “Bu olay ikindi zamanı, saat 16.00 gibi oldu. Çocuklarımızın ikisi de engelli. Asıl taciz edilen kişi, üst komşumuzun oğlu. İlk başta komşumuzun çocuğunu dükkana davet edip cinsel tacizde bulunmuş. Ardından benim çocuğumu da davet etmiş. Dükkanının tabelası da belli değil. Sadece resim koymuş. Ayrıca emniyet güçlerimize çok teşekkür ederim. Bu konuyla ilgili iki gündür çalışıyorlar. Allah razı olsun” dedi.

Polis ekipleri cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen şahsı gözaltına alırken, olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

Cinsel istismara uğrayan 5 yaşındaki kız çocuğu konuştu, mahkeme salonu buz kesti! &quot;Dilini ağzıma soktu&quot;Cinsel istismara uğrayan 5 yaşındaki kız çocuğu konuştu, mahkeme salonu buz kesti! "Dilini ağzıma soktu"


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sahilleri doldurdular! Ekim ayının son gününde bile yazı yaşıyorlar Sahilleri doldurdular! Ekim ayının son gününde bile yazı yaşıyorlar
Anlamlı hediyelerin yeni trendi!Anlamlı hediyelerin yeni trendi!
Kayıp olarak aranıyordu! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktıKayıp olarak aranıyordu! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Destici'den asgari ücret için '6 aylık' teklifi

Destici'den asgari ücret için '6 aylık' teklifi

Servetini döktü! Resmi açıklama geldi

Servetini döktü! Resmi açıklama geldi

Kuraklık ciğer kebabını da vurdu! Bir ayda üç zam

Kuraklık ciğer kebabını da vurdu! Bir ayda üç zam

Son Dakika: 31 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 31 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Bazı liderler, Roma'nın "Trevi Çeşmesi"ne bozuk para attı

Bazı liderler, Roma'nın "Trevi Çeşmesi"ne bozuk para attı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Komandolardan 1917 rakımda operasyon! Teslim oldular

Komandolardan 1917 rakımda operasyon! Teslim oldular

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bilim Kurulu üyesi uyardı: Yeniden kapanma olabilir

Bilim Kurulu üyesi uyardı: Yeniden kapanma olabilir

6 yılın ardından ilk idam! Zehir verildikten sonra...

6 yılın ardından ilk idam! Zehir verildikten sonra...

Dikkat! Çok sayıda il için kar yağışı uyarısı

Dikkat! Çok sayıda il için kar yağışı uyarısı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.