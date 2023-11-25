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Ankara'da 5 komşunu öldürmüştü! 72 yaşındaki katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı: Belimdeki av tüfeğini çıkararak ateş ettim

25.11.2023 20:03 | Son Güncelleme:
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Ankara'daki komşu vahşetinde yeni detaylar ortaya çıktı. Gürültü yaptıkları iddiasıyla üst kat komşularının evini basan 72 yaşındaki Tahsin Ü. aynı aileden 2'si çocuk 5 kişiyi öldürmüştü. Tutuklanan zanlının ifadesi ortaya çıktı. Belindeki av tüfeğini çıkararak ateş ettiğini söyleyen zanlı "Evin içerisinde yaşanan diğer hadiseleri hatırlamıyorum" dedi.

Ankara'da 5 komşunu öldürmüştü! 72 yaşındaki katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı: Belimdeki av tüfeğini çıkararak ateş ettim

Korkunç olay geçtiğimiz günlerde Ankara’nın Sincan ilçesinde meydana gelmişti. Gürültü yaptıkları gerekçesiyle komşularıyla tartışan ve pompalı tüfekle 5 kişiyi öldüren Tahsin Ü. (72) tutuklandı. Zanlının ifadesi ortaya çıktı.

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Komşularının gürültü yaptıklarını ve tüfeği ise yanına uyarmak için aldığını söyleyen zanlı, "Çocuklar salonda top oynuyordu. Kendilerine çok gürültü olduğunu, uyuyamadığımı, sessiz olmalarını söyledim. Hamdi, ses yapılmadığını inkar etmeyerek 'Benim çocuğum top oynamasın mı' diye cevap vererek üzerime yürümeye başladı. Annesi Behiye de üzerime yürümeye başlayınca belimdeki av tüfeğini çıkararak Hamdi'nin göğüs kısmına tek el ateş ettim. Hemen sonrasında bir fişek daha yerleştirerek Behiye Turgut'a ateş ettim” dedi.

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"DİĞER HADİSELERİ HATIRLAMIYORUM"

Tahsin Ü., evin içinde yaşananları ve çocuklara ateş ettiğini ise hatırlamadığını söyleyerek, “O geceden aklımda kalan Sunay'a, Hamdi'ye ve Behiye'ye bir el ateş ettiğimdir. Evden çıktığımı hatırlıyorum. Evin içerisinde yaşanan diğer hadiseleri hatırlamıyorum" ifadelerine yer verdi.

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NE OLMUŞTU?

Sincan’da meydana gelen olayda Tahsin Ü. (72), sürekli gürültü çıkardığını ileri sürdüğü komşularının evini tüfekle basarak, Behiye Turgut (69), oğlu Hamdi Turgut (41) ile gelini Sunay Turgut (40) ve çiftin çocukları Mustafa Turgut (13) ile Ceyda Turgut’u (11) öldürmüştü.

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Olay yerinde yakalanan katil zanlısı polis ekiplerince gözaltına alınırken, olaydan sağ kurtulan Turgut çiftinin en küçük çocukları H.E.T. (4) ise akrabalarına teslim edildi.

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