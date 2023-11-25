Yer: Ankara! İkinci 'gürültü' vakası, katliam yaptı: Ölü ve yaralılar var

Ankara'nın Sincan ilçesinde, üç gün önce 72 yaşındaki Tahsin Ünsür'ün, gürültü yaptıkları iddiasıyla 5 kişilik aileyi öldürmesinin ardından bir katliam da Keçiören'de yaşandı. Saat 11.30 sıralarında Keçiören ilçesi Yayla Mahallesi, 1409 Sokak’ta meydana geldi. Şahin apartmanında oturan Hüseyin Alkan, binadaki asansörün tamiri sırasında çıkan gürültü nedeniyle daha önce de arasında husumet bulunan apartman yöneticisi ile tartıştı. Kavgaya dönen olayda Hüseyin Alkan, asansörü tamir etmeye çalışan üst kat komşusu Uğur Şahan ile oğlu Mehmet Ali Şahan'a bina içinde ateş etti. Alkan, binadan çıkarak kaçmaya çalışan Şahan'ın eşi ile apartman yöneticisinin de peşlerinden gidip sokak ortasında ateş etti. 4 kişi kanlar içinde yere yığıldı.

OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Uğur Şahan ve oğlu 10'uncu sınıf öğrencisi Mehmet Ali Şahan'ın, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Şahan'ın eşi ile apartman yöneticisi ise ambulansla Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından elinde av tüfeği ile binaya girerken cep telefonu kamerasına yansıyan Hüseyin Alkan, polis tarafından gözaltına alındı.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Baba ile oğlunun hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları sinir krizi geçirdi. Ölen kişilerin feryat eden akrabalarını çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı.

Olayın tanıklarından Fadime Karaçay, "Hepsini tanıyorduk. Komşularımızdı. Tartışma çıkmış, saldırgan da silahla vurmuş. Daha önce tartıştıklarını duymuştum. Ölen adamın eşi, ‘üst komşumuzla aramız iyi değil’ demişti. Gürültüden kaynaklı ufak tefek tartışmalar yaşamışlar. İki tane cana kıydılar" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Adnan Gedikoğlu ise, "Adamın elinde tüfek vardı. Yerde bir kadın yatıyordu. Polis ekipleri geldi, saldırganı yakalayıp götürdüler. Ardından kalabalık oluşmaya başladı" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA-İHA





