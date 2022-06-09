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Ankara'da istinat duvarı yıkıldı! 4 apartman ve 1 gecekondu boşaltıldı

09.06.2022 06:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da yoğun yağmur nedeniyle bir apartmanın bahçe istinat duvarı yıkıldı. Otoparkta bulunan 3 otomobil duvarın altında kalırken çökme riskine karşı tedbir amaçlı olarak 4 apartman ve 1 gecekondu boşaltıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan "Tüm tedbirleri almak üzere buradayız. Şu anda yıkılma bir risk görmüyoruz" dedi.

Ankara'da istinat duvarı yıkıldı! 4 apartman ve 1 gecekondu boşaltıldı

Ankara Çankaya'da dün akşam saatlerindebir istinat duvarının yıkılması üzerine çökme riskine karşı 4 apartman ve 1 gecekondu boşaltıldı. 3 aracın duvar altında kaldığı olayda açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan "Tüm tedbirleri almak üzere buradayız. Şu anda yıkılma bir risk görmüyoruz" diye konuştu.

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4 BİNA VE 1 GECEKONDU BOŞALTILDI

Olay, dün akşam saatlerinde Ankara’nın Çankaya ilçesi Birlik Mahallesi 408 sokakta meydana geldi. Akşam saatlerinde etkili olan yağmur sonrası 4 katlı Can Apartmanın bitişiğindeki yaklaşık 3 metrelik bahçe istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle apartmanın otoparkında bulunan 3 otomobil toprak altında kalırken, üst sokakta bulunan topraklardan binalara doğru toprak kayması meydana geldi. Sesleri duyan çevredeki apartman sakinleri çökme riskine karşı tedbir amaçlı evlerini boşaltırken, 410'uncu sokakta bulunan bir gecekondu ise tahliye edildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye belediye ekipleri ve AFAD ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar, geceyi geçirmek için yakınlarının evlerine ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin misafirhanesine gitti. Toplam 4 apartman ve 1 gecekondu boşaltılırken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına devam etti. Tedbir amaçlı ise Birlik Mahallesi 410’uncu sokak kapatıldı.

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"ŞU ANDA YIKILMA RİSKİ GÖRMÜYORUZ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan ise olay yerine gelerek bilgi aldı. Aslan yaptığı ilk açıklamada, “Bakanımızın talimatlarıyla Yapı İşleri Genel Müdürlüğü olarak mobil laboratuvar ve inşaat mühendislerimizi bölgeye sevk ettik. Cihazlarımız şu anda inceliyor. Gördüğümüz kadarıyla yıkılan ya da çatlayan istinat duvarının yanındaki çok katlı binayı tutan istinatlarda bir sıkıntı görmedik. Ama yağış durumu önemli, bu yüzden sabaha kadar inceleyeceğiz. Yağışla beraber o toprakta ve binalarda kayma olur mu, onu inceleceğiz. En ufak bir sıra dışı olay gördüğümüz zaman bu durumu AFAD ile ilgili belediyesiyle bütün yetkililerle paylaşacağız. Tüm tedbirleri almak üzere buradayız. Şu anda yıkılma bir risk görmüyoruz. Sabaha kadar inceleceğiz” dedi.

Kaynak: İHA

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