HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara’da komşuların gürültü kavgasında katliam: 2’si çocuk 5 kişi öldü…

Ankara’da komşuların gürültü kavgasında katliam: 2’si çocuk 5 kişi öldü…

23.11.2023 07:37 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’nın Sincan ilçesinde ‘komşu’ katliamı yaşandı. Komşusunun evini basan şahıs aynı aileden 2’si çocuk 5 kişiyi tüfekle vurarak öldürdü. Taraflar arasında zaman zaman gürültü nedeniyle tartışma yaşandığı öğrenildi.

Ankara’da komşuların gürültü kavgasında katliam: 2’si çocuk 5 kişi öldü…

Ankara’da dehşete düşüren bir olay yaşandı. Aynı aileden 2'si çocuk 5 kişi, zaman zaman gürültü nedeniyle tartıştıkları komşuları tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi Papatya Sokak'ta, aynı binada altlı üstlü oturan komşular arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında 72 yaşındaki T.Ü, aynı aileden B.T. (71), H.T. (41), S.T. (40), M.T. (13) ve C.T'yi (11) tüfekle vurdu.

2

Bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

B.T, H.T, M.T. ve C.T. olay yerinde, S.T. de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu katil zanlısı T.Ü. yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Taraflar arasında zaman zaman gürültü nedeniyle tartışma yaşandığı öğrenildi.

1

AA

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PVV açık farkla birinci sıraya yerleşti, Geert Wilders: 'Ülkeyi biz yöneteceğiz'PVV açık farkla birinci sıraya yerleşti, Geert Wilders: 'Ülkeyi biz yöneteceğiz'
İsrail'den esir takasına ilişkin açıklama, yeni tarih verildi! Netanyahu duyurdu: Onları kapsamayacakİsrail'den esir takasına ilişkin açıklama, yeni tarih verildi! Netanyahu duyurdu: Onları kapsamayacak
Siirt'te maden ocağında göçük! Kahreden haberi Vali Kemal Kızılkaya duyurduSiirt'te maden ocağında göçük! Kahreden haberi Vali Kemal Kızılkaya duyurdu
Anahtar Kelimeler:
Ankara kavga gürültü komşu
En Çok Okunan Haberler
Siirt'te maden ocağında göçük! Kahreden haberi Vali Kemal Kızılkaya duyurdu

Siirt'te maden ocağında göçük! Kahreden haberi Vali Kemal Kızılkaya duyurdu

''Sanki sahada çay içiyorum, kahve içiyorum''

''Sanki sahada çay içiyorum, kahve içiyorum''

Çektiği video başını yaktı! Sosyal medya fenomeni Banu Parlak gözaltına alındı!

Çektiği video başını yaktı! Sosyal medya fenomeni Banu Parlak gözaltına alındı!

PVV açık farkla birinci sıraya yerleşti, Geert Wilders: 'Ülkeyi biz yöneteceğiz'

PVV açık farkla birinci sıraya yerleşti, Geert Wilders: 'Ülkeyi biz yöneteceğiz'

İsrail'den esir takasına ilişkin açıklama, yeni tarih verildi! Netanyahu duyurdu: Onları kapsamayacak

İsrail'den esir takasına ilişkin açıklama, yeni tarih verildi! Netanyahu duyurdu: Onları kapsamayacak

'Yazın bir kenara' dedi, Ümit Özlale iddiası dikkat çekti

'Yazın bir kenara' dedi, Ümit Özlale iddiası dikkat çekti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Öğretmenden sürpriz! Sınav notlarına caps ekledi

Öğretmenden sürpriz! Sınav notlarına caps ekledi

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Flört uygulamasından tanıştığı Taylandlı kadın dolandırdı

Flört uygulamasından tanıştığı Taylandlı kadın dolandırdı

Mucizevi kurtuluş! Ölüme dakikalar kala kurtarıldı

Mucizevi kurtuluş! Ölüme dakikalar kala kurtarıldı

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.