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Ankara'da korkunç olay! Güzellik uzmanı Rus eşini öldüresiye dövdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2020 13:54 | Son Güncelleme

Ankara'da güzellik uzmanı Rus Vera Chikareva (35) kendisine şiddet uyguladığı için evi terk edip, boşanmaya karar verdiği eşi Salih G. (41) tarafından uzaklaştırma tedbirine rağmen öldüresiye dövüldü. Köprücük kemiği kırılan ve hastanede 1 haftaya yakın tedavi gören Chikareva, daha önce de 3 kez kendisini dövdüğünü ileri sürdüğü eşinin cezalandırılmasını istedi.

Ankara'da korkunç olay! Güzellik uzmanı Rus eşini öldüresiye dövdü

Güzellik uzmanı Vera Chikareva, 1.5 yıl önce tanıştığı sebze meyve toptancısı Salih G. ile 19 Ekim 2019 tarihinde evlendi. Chikareva, evlendikten bir süre sonra eşinden şiddet görmeye başladı ve her seferinde onu affetti. Chikareva, geçen 2 Eylül'de eşi tekrar şiddet uygulayınca savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ankara 1'inci Aile Mahkemesi, Salih G.'ye 3 ay uzaklaştırma tedbiri uygularken, Rus kadın evi terk edip, boşanma kararı aldı.

'BARIŞMAK İÇİN GİTTİ, DARBETTİ'

Ancak boşanmak istemeyen Salih G., uzaklaştırma tedbirine rağmen önce geçen 2 Ekim'de, sonra 25 Ekim'de eşine tekrar şiddet uyguladı. Salih G., 25 Ekim'de konuşma bahanesiyle eşinin yalnız yaşadığı evine gitti. Burada alkol alan Salih G., barışma teklifini kabul etmeyen eşini saçından sürükleyerek banyoya götürüp, öldüresiye dövdü. Eli yüzü kan içinde kalan kadın, gürültüyü duyarak gelen komşusu ve eski eşinin yardımıyla hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan Chikareva'nın köprücük kemiğinin kırıldığı belirlendi. Tedavisi tamamlanan Chikareva, darp raporu alarak eşinden şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Salih G., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

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'ŞİKAYETÇİ OLDUM, İNŞALLAH CEZA ALIR'

DHA'ya konuşan Vera Chikareva, vücudundaki darp izlerini göstererek, eşine tepki gösterdi. Türkiye'ye 7 yıl önce geldiğini ve 1.5 yıl önce eşi Salih G. ile tanıştığını anlatan Vera Chikareva, "Geçen yıl ekim ayında evlenmiştim, yıl boyunca 5 kez darbedildim. Her akşam içki kullanıyor ve durmayı bilmiyor. Önceden darp raporu alıp uzaklaştırma kararı aldırtmıştım. Ama geçen hafta yine evime geldi. Burada da içki içmeye başladı. Sonra benim saçımdan tutup, duş kabinine götürdü, orada bana vurmaya başladı. Duş kabini kırıldı, ağzımda yüzümde derin izler kaldı. Vücudum tamamen kanlar içinde kaldı ve her yerim mosmor oldu. O sonra kaçtı ama ben ayakta duramadım. Köprücük köpüğüm kırılmıştı. 4 gün yattım, bir şey yiyemedim. Sonra kendime geldikten sonra karakola gittim, şikayetçi oldum, polise ifade verdim, inşallah ceza alır" dedi.

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'BİR GÜN BİLE GÖRMEK İSTEMİYORUM'

Darbedildikten sonra komşusunun ve eski eşinin kendisine sahip çıktığını ifade eden Chikareva, "Bu süreçte bana komşum yardım etti, eski eşim yardım etti. Şu anda onun yanında duruyorum. Uzaklaştırma kararı var; ama kural dinlemiyor. Ben ondan uzak durmak istiyorum. Daha önce darbettiği için 3 kez şans vermiştim; ama artık 1 gün dahi görmek istemiyorum. Dayak yedikten sonra 3 hafta, 1 ay evde duruyordum; darp izleri nedeniyle dışarıya çıkamıyordum. Belki onun amacı yüzümü mosmor yaparak, dışarı çıkmamı engellemek. Hapishane gibi bir hayat benim için. Ama dışarı çıkmam gerekiyor; çünkü çalışmam lazım. Boşanmak istiyorum, kurtulmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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(DHA)


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