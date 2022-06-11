Ankara'da yağmurdan dolayı hayat durma noktasına geldi! Acı haber geldi: Bir vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı, bir kayıp

Aniden başlayan sağanak yağmur Ankara’nın birçok yerinde etkili oldu. Yağmurla birlikte yaşanan rüzgar görüş mesafesini de büyük oranda etkilerken şehir gündüz vakti neredeyse tamamen karardı. Korkunç anların yaşandığı Ankara'da bir kişi sel sularına kapılarak hayatını kaybetti. Akşam saatlerinde bir vatandaş için daha kayıp ihbarı yapıldı.

ACI HABER GELDİ

Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesinde sel sularında sürüklenen ticari araç içindeki kişinin suya kapılma anının cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, ticari aracın sel sularında sürüklendiği yer aldı. Araç sürüklenirken bir anda kapının açılarak, içindeki kişinin sel sularına kapıldığı görüntüde yer aldı. Kayıp vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Öte yandan Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın cansız bedenine ulaşıldığını açıkladığı kişinin İlkay Yiğit olduğu belirlendi. Sel sularında yaklaşık 1,5 kilometre sürüklendiği belirlenen İlkay Yiğit'in cesedi, yapılan incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

BİR KAYIP DAHA

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı akşam saatlerinde yaptığı bir diğer açıklamada, “Ankara-Altındağ-Tatlar’da bir vatandaşımız için daha kayıp ihbarı yapıldı. Kendisinden haber alınamayan vatandaşımızın aracı, selde sürüklenmiş olarak dere yatağında bulundu. Arama kurtarma çalışmalarına AFAD koordinasyonunda devam ediliyor" ifadelerini kullandı.

MANSUR YAVAŞ'TAN UYARI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Sağanak nedeniyle Ankara Belediyemize şu ana kadar, ev ve iş yeri ile caddelerde yaklaşık 300 bölgede su baskını, 35 ağaç devrilmesi, 23 çatı uçması, üç elektrik direği devrilmesi ihbarı ulaşmış, 35 vatandaşımız ise kurtarılmıştır." dedi.

Yavaş, başkentte öğleden sonra etkili olan ve su baskınlarına da neden olan sağanağa ilişkin sosyal medya hesabından videolu açıklamada bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bugün yaptığı "turuncu uyarı" sonucunda, Ankara merkezde fırtına şeklinde gök gürültülü sağanak meydana geldiğini belirten Yavaş, "Sağanak nedeniyle Ankara Belediyemize şu ana kadar, ev ve iş yeri ile caddelerde yaklaşık 300 bölgede su baskını, 35 ağaç devrilmesi, 23 çatı uçması, üç elektrik direği devrilmesi ihbarı ulaşmış, 35 vatandaşımız ise kurtarılmıştır." bilgisini paylaştı.

"KENDİ ÖLÇÜLERİNDE TEDBİRLERİNİ ALMALARINI RİCA EDİYORUM"

Ekiplerin derhal ihbar bölgelerine sevk edildiğini aktaran Yavaş, şunları kaydetti:



"Kahramankazan'dan Ayaş'a, Mamak'tan Gölbaşı'na kadar genel olarak yağışlar Ankara'nın her tarafında hüküm sürmüş, şu anda yavaş yavaş ayrılmak durumundadır. Tüm birimlerimizden 1277 araç, 3 bin 138 personelimiz halen alanda çalışmaktadır. Mağduriyetin giderilmesi için '153' No'lu telefonumuzu arayabilirsiniz.

Salı gününe kadar bu yağışlar devam edecektir ve ekiplerimizin hepsi hazır durumda bekleyecektir. Ben de Ankaralı hemşehrilerimin bu durumu nazara alarak, salı gününe kadar devam edecek yağışlardan dolayı kendi ölçülerinde tedbirini almalarını özellikle rica ediyorum. Ankara'mıza geçmiş olsun diyorum. Çok şükür şu ana kadar bize bildirilen can kaybı bulunmamaktadır."

BAKANLIKTAN PEŞ PEŞE AÇIKLAMA

İçişleri Bakan Yardımcısı ismail Çataklı yaptığı ilk açıklamada, "Ankara'da saat 16.00 itibarıyla ağaç devrilmesi, çatı uçması, toprak kayması, su baskını, mazgal tıkanması gibi 112 üzerinden itfaiyeye 1378, AFAD'a 159 ihbar ulaştı. Mahsur kalan 3 çocuk kurtarıldı. Bir sele kapılma ihbarı bulunmakta olup AFAD ve JAK ekipleri yönlendirildi." dedi. Bir kez daha açıklama yapan Çataklı, "Yağmur 40 yerleşim yerinde Ankara ve çevresinde etkili oldu. Sağlık Afet ve Koordinasyon Merkezi Birimi’ne (SAKOM) ulaşan bir yaralı haberi yok." ifadelerini kullandı. Çataklı son olarak kaybolan vatandaşın cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

''KORKU FİLMİ GİBİSİN ANKARA''

Ankara'da yaşayan Twitter kullanıcıları da Başkent'ten paylaşımlarda bulunarak yaşanan duruma dikkat çektiler. Bir kullanıcı paylaştığı videoya ''Korku filmi gibisin Ankara'' başlığını atarken, bir diğeri ''Felaket, felaket'' yorumunda bulundu. İşte o paylaşımlardan bazıları...





