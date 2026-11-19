Olay, saat 16.00 sıralarında Biga ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, balık tutmak amacıyla Kocabaş Çayı'na giden Abdul Vahid (14), henüz bilinmeyen bir nedenle suya düştü. Çocuğun kaybolması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine Sahil Güvenlik, AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Bölgeye ulaşan ekipler, Kocabaş Çayı'nda ve çevresinde kaybolan 14 yaşındaki Abdul Vahid'i bulmak için arama kurtarma çalışmalarına başladı.

KAYIP ÇOCUĞU ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ekiplerin Kocabaş Çayı ve çevresinde yürüttüğü arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır