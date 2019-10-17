HABER

Ankara'da trafik kazası: 2 ağır yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 02:55 | Son Güncelleme

Ankara'da trafik kazası: 2 ağır yaralı

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

İsmet İnönü Bulvarı'nda Kızılay yönüne seyreden, sürücüsünün kimliği henüz belirlemeyen 06 ZYY 45 plakalı otomobil, alt geçit yol ayrımında bulunan demir korkuluklara çarparak alt geçide savruldu.

Araçta bulunan ve henüz kimlikleri belirlenemeyen biri kadın iki kişi ağır yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kaza yapan otomobilden kopan parçalar, Emre A. idaresindeki 06 FV 1897 plakalı araca çarparak maddi hasara yol açtı.

Görgü tanıkları, kaza yapan otomobilin aşırı hızla ve makas atarak seyrettiğini ileri sürdü.

Kaza nedeniyle bulvar üzerindeki alt geçit Kızılay yönünde yaklaşık 1 saat süreyle ulaşıma kapandı.

PARTNERGöbek yağı nasıl erir? Göbek yağlarından kurtulma yöntemleriGöbek yağı nasıl erir? Göbek yağlarından kurtulma yöntemleri
Bursa’daki uyuşturucu operasyonunda 21 tutuklama!Bursa’daki uyuşturucu operasyonunda 21 tutuklama!
Anadolu Otoyolu'nda korku dolu anlar! Bir anda alev aldı!Anadolu Otoyolu'nda korku dolu anlar! Bir anda alev aldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çankaya İsmet İnönü Bulvarı trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

BM'den Barış Pınarı Harekâtı açıklaması: Endişemiz...

BM'den Barış Pınarı Harekâtı açıklaması: Endişemiz...

Meclis'te gerginlik! 'Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz'

Meclis'te gerginlik! 'Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz'

Dizel skandalı patladı! Fiyatı rekor kırdı

Dizel skandalı patladı! Fiyatı rekor kırdı

Temizliğe gidiyordu! Bergüzar Korel ablası Zeynep Korel hakkında sessizliğini bozdu

Temizliğe gidiyordu! Bergüzar Korel ablası Zeynep Korel hakkında sessizliğini bozdu

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Bursa’daki uyuşturucu operasyonunda 21 tutuklama!

Bursa’daki uyuşturucu operasyonunda 21 tutuklama!

Anadolu Otoyolu'nda korku dolu anlar! Seyir halindeki TIR alev aldı!

Anadolu Otoyolu'nda korku dolu anlar! Bir anda alev aldı!

‘Yargı Reformu’nda flaş gelişme! Artık yasalaştı

‘Yargı Reformu’nda flaş gelişme! Artık yasalaştı

Kastamonu'da kayıp kadının 10 kilometre uzakta cesedin buldular!

Kayıp kadının 10 kilometre uzakta cesedin buldular!

TBMM Genel Kurulu'nda fenalaştı! HDP'li Mithat Sancar hastaneye kaldırıldı

HDP'li Mithat Sancar hastaneye kaldırıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.