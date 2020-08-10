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Anne olmak için gün sayan Sinem Kobal'dan örnek davranış

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2020 17:15 | Son Güncelleme

Oyuncu Sinem Kobal, sevenlerinden doğum gününde hediye yerine Kansersiz Yaşam Vakfı'na bağış yapmasını istedi. Kobal, "14 Ağustos, doğum günüme çok az bir zaman kaldı. Bu sene kutlama yapmak yerine, iyilik yapalım istedim. Hediye almak yerine ise kanser hastası çocuklarımızı hatırlayalım" ifadelerini kullandı.

Anne olmak için gün sayan Sinem Kobal'dan örnek davranış

6 aylık hamile olan oyuncu Sinem Kobal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerinden yardım istedi. Sevenlerinden doğum gününde hediye yerine Kansersiz Yaşam Vakfı'na bağış yapmasını isteyen Kobal, şu ifadeleri kullandı:

"14 Ağustos, doğum günüme çok az bir zaman kaldı. Bu sene kutlama yapmak yerine, iyilik yapalım istedim. Hediye almak yerine ise kanser hastası çocuklarımızı hatırlayalım. Onların küçük kalplerine dokunmak için vesile olalım.

Yapacağınız her bir bağış çok kıymetli. Elimizden geldiğince 'iyilik paylaş' sosyal platformu üzerinden Kansersiz Yaşam için kampanyamızı açtım, doğum günümü bağışladım. Sevginin gücüyle, desteğiyle iyileştirelim, iyileşelim."
Anne olmak için gün sayan Sinem Kobal, geçtiğimiz günlerde 46 yaşına basan eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutlamıştı.

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