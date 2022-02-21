Anne sütü koltuk altından fışkırınca şaşırdı! “Üçüncü bir göğsüm var zannettim”

Yeni doğum yapan bir anne, sütünün koltuk altından sızdığını söyleyerek sosyal medyada gündem yarattı. TikTok’ta yaptığı paylaşımla kısa sürede popüler olan Lindsay White, bebeğini emzirirken koltuk altlarından süt sızdığını fark edince korktuğunu dile getirdi. Soluğu hastanede alan genç kadın, doktorların durumunu normal olarak tanımlaması üzerine sosyal medyadan benzer bir olayı yaşayan kadınlar için açıklama yaptı. White gönderisine, “"Bu aklınızı yerinden uçuracak ama anne sütünüzün koltuk altı gibi başka yerlerden sızabileceğini biliyor muydunuz?" notunu ekledi.

MİLYONLARCA İZLENMEYE ULAŞTI

Çok terli olduğunu düşünerek vücudunda büyük bir yumruğu olduğunu dile getiren White, o bölgeden süt geldiğini gördüğünde dehşete düştüğünü söyledi. Doktora üçüncü memesinin olduğunu düşünerek giden White, bunun gayet normal olduğunu öğrenince rahatladı.

White’ın gönderisi 5 milyon izlenmeye ulaştı. Sosyal medya kullanıcılarının bir bölümü aynı durumu deneyimlediklerini paylaşarak sakinleştiklerini söyledi.



