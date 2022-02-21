Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Anne sütü koltuk altından fışkırınca şaşırdı! “Üçüncü bir göğsüm var zannettim”

Anne sütü koltuk altından fışkırınca şaşırdı! “Üçüncü bir göğsüm var zannettim”

21.02.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lindsay White isimli yeni doğum yapan bir anne, bebeğini emzirdiği sırada koltukaltından süt geldiğini fark edince büyük bir şaşkınlık yaşadı. Anormal bir durum yaşadığını düşünen kadın soluğu hastanede aldı. Üçüncü bir göğsü olduğunu zannettiğini belirten kadın, doktorların koltuk altından süt sızma durumunu normal olarak nitelemesi üzerine yaşadıklarını sosyal medyadan paylaştı.

Anne sütü koltuk altından fışkırınca şaşırdı! “Üçüncü bir göğsüm var zannettim”

Yeni doğum yapan bir anne, sütünün koltuk altından sızdığını söyleyerek sosyal medyada gündem yarattı. TikTok’ta yaptığı paylaşımla kısa sürede popüler olan Lindsay White, bebeğini emzirirken koltuk altlarından süt sızdığını fark edince korktuğunu dile getirdi. Soluğu hastanede alan genç kadın, doktorların durumunu normal olarak tanımlaması üzerine sosyal medyadan benzer bir olayı yaşayan kadınlar için açıklama yaptı. White gönderisine, “"Bu aklınızı yerinden uçuracak ama anne sütünüzün koltuk altı gibi başka yerlerden sızabileceğini biliyor muydunuz?" notunu ekledi.

Yeni doğum yapan anne sütünün pembe olduğunu görünce şaşkına döndüYeni doğum yapan anne sütünün pembe olduğunu görünce şaşkına döndü

MİLYONLARCA İZLENMEYE ULAŞTI

1

Çok terli olduğunu düşünerek vücudunda büyük bir yumruğu olduğunu dile getiren White, o bölgeden süt geldiğini gördüğünde dehşete düştüğünü söyledi. Doktora üçüncü memesinin olduğunu düşünerek giden White, bunun gayet normal olduğunu öğrenince rahatladı.

2

White’ın gönderisi 5 milyon izlenmeye ulaştı. Sosyal medya kullanıcılarının bir bölümü aynı durumu deneyimlediklerini paylaşarak sakinleştiklerini söyledi.

Süt kanalları tıkanınca eşinden yardım istedi! Deneyimini sosyal medya hesabından paylaştıSüt kanalları tıkanınca eşinden yardım istedi! Deneyimini sosyal medya hesabından paylaştı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Penis boyunu ölçmek için dövme yaptırdı! “Sıraya girdiler”Penis boyunu ölçmek için dövme yaptırdı! “Sıraya girdiler”
Ukrayna televizyonu karıştı! Putin’i destekleyince...Ukrayna televizyonu karıştı! Putin’i destekleyince...
Şişme bebekle evlenmişti! “Kendi kendimle cinsel ilişki...”Şişme bebekle evlenmişti! “Kendi kendimle cinsel ilişki...”
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Sosyal medya onu konuşuyor! Yaşına inanamayacaksınız

Sosyal medya onu konuşuyor! Yaşına inanamayacaksınız

Dünyanın en seksi hakemi! Paylaşımları olay yarattı

Dünyanın en seksi hakemi! Paylaşımları olay yarattı

Çıplak garsonluk yapıyor! Tek gecedeki bahşişi dudak uçuklattı

Çıplak garsonluk yapıyor! Tek gecedeki bahşişi dudak uçuklattı

“Ölüyorum” diye bağırdı! Acımadan devam etti

“Ölüyorum” diye bağırdı! Acımadan devam etti

İlginizi Çekebilir

Polis memurunun seksi pozuna eleştiri yağdı! Cevabı sert oldu

Polis memurunun seksi pozuna eleştiri yağdı! Cevabı sert oldu

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Her gece daha rahat bir uyku çekmenizi sağlayabilecek öneriler

Her gece daha rahat bir uyku çekmenizi sağlayabilecek öneriler

İbo Show'a çıktı! Bambaşka biri olmuş

İbo Show'a çıktı! Bambaşka biri olmuş

“Kendimi seviyorum” dedi! Seksi pozuyla beğeniye doyamadı

“Kendimi seviyorum” dedi! Seksi pozuyla beğeniye doyamadı

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.