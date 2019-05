Anneler Günü'nde, burçlara göre hediye önerileri

Amazon'un Anneler Günü özel fırsatlarını kaçırmayın!

Yengeç Annelere Alınacak Hediyeler:

Yengeç anneleri duygusallıkları ile ayrışan, her durumda çocukları için hazır gözyaşı taşıyan, her an sevildiklerini duymak isteyen annelerdir. Ne kadar mükemmel bir anne olduğunu haykıran sevimli pelüş oyuncaklar, en sevdiği sanatçının konserine beraber gidebileceğiniz 2 bilet harika hediye seçeneklerinden olacaktır. Tabii Yengeç annenize hediyesini verirken sevginizi haykıran bol kalpli bir not ile vermeyi unutmayın...

Başak Annelere Alınacak Hediyeler:

Başaklar anneleri son derece akıllı, detaylara önem veren, derli toplu ve titiz yaşamaya önem veren ama aslında bir o kadar da sevgisini derinde yaşayan annelerdir. Başak anneleri okumayı ve kendilerini geliştirmeyi severler, her sayfasına sevginizi haykırdığınız, annenizin en sevdiği yazarın kitabı iyi bir hediye olabilir. Hayatını düzenlemeye yardımcı olacak bir ajanda veya sürekli yanında taşıyacağı şık bir kırtasiye malzemesi de düşünülebilir. Ama sakın unutmayın, Başak anneleri detaylarda yaşayan insanlardır, ne alırsanız alın, annenizle bir hikayesi olmalı…