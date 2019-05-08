Anneler Günü'nde, burçlara göre hediye önerileri

İlkbaharın ilk ayında doğan Koç Burcu anneleri, yerinde duramayan, hızlı hareket eden, spora ve seyahate düşkün kişilerdir. Bu sebeple bir Koç Burcu annesine alınacak ideal hediyeler spor malzemeleri veya rahat hareket etmelerine olanak verecek kıyafetler olabilir. Seyahat etmeyi seven Koç annelerine seyahat çekleri de ideal hediyeler arasındadır. Annenizin sağlığını ve dinlenmesini de önemsediğinizi göstererek annenizin gözündeki eşsiz yerinizi sağlamlaştırabilirsiniz.
Boğa anneleri evlerindeki konfora, lükse ve rahata çok düşkündürler. Evlerindeki hayatlarını kolaylaştıracak her türlü ev eşyası, yetenekli mutfak aletleri, mutfak robotu veya hayatı kolaylaştıracak kişisel eşyalar iyi bir hediye seçeneği olacaktır. Finansal konulara çok önem verdikleri için annenize özel bireysel emeklilik planı da değişik ve etkileyici bir hediye olabilir.
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İkizler Burcu anneleri, yakın çevresi ve arkadaşları ile sürekli bağlantıda kalmayı çok sever. Bu iletişimi destekleyecek her türlü hediye çok hoşlarına gidecektir. Mesela cep telefonu veya sosyal medyada sizi rahatlıkla takip etmelerini sağlayacak bir bilgisayar ideal bir hediye olabilir. İkizler Burcu anneleri, bilimsel konulara da ilgi duyarlar, bakış açılarını değiştirecek, yeni konular öğrenmelerini sağlayacak kitaplar da etkili hediye alternatiflerinden….
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Yengeç anneleri duygusallıkları ile ayrışan, her durumda çocukları için hazır gözyaşı taşıyan, her an sevildiklerini duymak isteyen annelerdir. Ne kadar mükemmel bir anne olduğunu haykıran sevimli pelüş oyuncaklar, en sevdiği sanatçının konserine beraber gidebileceğiniz 2 bilet harika hediye seçeneklerinden olacaktır. Tabii Yengeç annenize hediyesini verirken sevginizi haykıran bol kalpli bir not ile vermeyi unutmayın...
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Başaklar anneleri son derece akıllı, detaylara önem veren, derli toplu ve titiz yaşamaya önem veren ama aslında bir o kadar da sevgisini derinde yaşayan annelerdir. Başak anneleri okumayı ve kendilerini geliştirmeyi severler, her sayfasına sevginizi haykırdığınız, annenizin en sevdiği yazarın kitabı iyi bir hediye olabilir. Hayatını düzenlemeye yardımcı olacak bir ajanda veya sürekli yanında taşıyacağı şık bir kırtasiye malzemesi de düşünülebilir. Ama sakın unutmayın, Başak anneleri detaylarda yaşayan insanlardır, ne alırsanız alın, annenizle bir hikayesi olmalı…
Terazi anneleri, güzelliklerine, süslerine, kıyafetlerine kısacası estetiklerine çok dikkat ederler. Dolayısla, terazi annenize alabileceğiniz en ideal hediyelerden biri onun estetik kaygılarına hizmet edecek bir hediye olacaktır. Yani, cilt bakım kremleri, parfüm, o en sevdiği ayakkabı, en almayı arzu ettiği o elbise harika birer hediye olabilir. Sanata çok düşkün olan Terazi anneleri için sergi ve konser organizasyonları da etkili olacaktır.
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Akrep anneleri, gizemi, geçmiş ile bağ kurmayı, pahada ağır hediyeleri çok severler. Akrep olan annenize alabileceğiniz en ideal hediyeler geçmiş ile bir bağ kurmasına olanak veren, sizi anımsatacak nitelikte olmalı. Geçmiş doğum günlerinden veya anneler gününden kalma bir fotoğraf, aile yadigarı veya antika bir aksesuar etkili olacaktır. Akrep anneleri için güzelliklerini ön plana çıkaracak kişisel bakım malzemeleri de ideal bir seçim olabilir, kırmızı olursa daha da etkili olacaktır.
Yay anneleri tüm Zodyak burç sistemi içerisindeki en neşeli, hayata her zaman pozitif bakmayı başarabilen, çok keyifli insanlardır. Seyahat etmeye bayılırlar. Yay annenize organize edeceğiniz bir seyahat hediyesi mükemmel olacaktır. Hele bir de bu seyahate siz ve sevdikleri eşlik ederse, unutulmaz hediyeler arasına girecektir. Her zaman gitmeyi hayal ettiği o konserin biletleri de annenizi mutlu edecektir. Hediyenizi, akrabalar ve arkadaşları arasında yenecek keyifli bir anneler günü yemeğinde vermeyi unutmayın.
Oğlak anneleri, hayatı ciddiye almayı seven, sevgisini kalbinin derinliklerinde saklayan, çok kolay dile getiremese de hareketleri ile her fırsatta ispatlayan otoriter insanlardır. Anneniz için yaptıracağınız bireysel emeklilik planı veya sağlık sigortası etkili hediyelerden olacaktır. Mücevher veya fonksiyonel eşyalar da annenizin hoşuna gidecektir. Eğer anneniz çalışıyorsa, iş hayatında kullanabileceği bir çanta veya kırtasiye malzemesi de her zaman kullanabileceği hediyeler arasına girecektir.
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Kova burcu anneleri herkesin yaptıklarını yapmaktan pek hoşlanmaz. Düzene ve monotonluğa itirazı olan anneler hep Kovadır. Moda bile onlar için farklı olandır, kendilerine ait olandır. Bu sebeple Kova olan annenize, sadece Onda olacak bir hediye almanızı tavsiye ederiz. Bu hediye bir de yaratıcılık ve sanat ile bağlantılı olursa fazlasıyla etkili olacaktır. Kimsede olmayan bir plak, bir tablo veya albüm olabilir…Anneniz için özel hazırlanmış bir ev eşyası veya mücevher de etkili olacaktır. Hediyeyi herkesin yaptığı gibi sıradan bir yemekte değil yaratıcı, konsepti olan bir yemekte takdim etmenizi tavsiye ederim.
Balık Burcu anneleri son derece romantik, derin düşünceli ve duygusal olurlar. Üzerinde annenizi ne kadar sevdiğinizi yazdığınız, beraber fotoğraflarınızla hazırladığınız bir kolaj son derece etkili olabilir. Balık anneniz için tüm ailenin baş harflerinden oluşan bir kolye veya bir bilezik de eşsiz olabilir. Tüm ailenin bir arada olduğu, romantik bir yemek eşliğinde hediyenizi takdim edebilirsiniz. Duygularınızı anlattığınız bir mektubu da yanına iliştirmeyi unutmayın.
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