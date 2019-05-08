Anneler Günü'nde, burçlara göre hediye önerileri

Terazi Annelere Alınacak Hediyeler: Terazi anneleri, güzelliklerine, süslerine, kıyafetlerine kısacası estetiklerine çok dikkat ederler. Dolayısla, terazi annenize alabileceğiniz en ideal hediyelerden biri onun estetik kaygılarına hizmet edecek bir hediye olacaktır. Yani, cilt bakım kremleri, parfüm, o en sevdiği ayakkabı, en almayı arzu ettiği o elbise harika birer hediye olabilir. Sanata çok düşkün olan Terazi anneleri için sergi ve konser organizasyonları da etkili olacaktır. Amazon'un Anneler Günü özel fırsatlarını kaçırmayın! Aradığınız tüm moda ürünleri en uygun fiyatlarla Amazon'da! Akrep Annelere Alınacak Hediyeler: Akrep anneleri, gizemi, geçmiş ile bağ kurmayı, pahada ağır hediyeleri çok severler. Akrep olan annenize alabileceğiniz en ideal hediyeler geçmiş ile bir bağ kurmasına olanak veren, sizi anımsatacak nitelikte olmalı. Geçmiş doğum günlerinden veya anneler gününden kalma bir fotoğraf, aile yadigarı veya antika bir aksesuar etkili olacaktır. Akrep anneleri için güzelliklerini ön plana çıkaracak kişisel bakım malzemeleri de ideal bir seçim olabilir, kırmızı olursa daha da etkili olacaktır.

Yay Annelere Alınacak Hediyeler: Yay anneleri tüm Zodyak burç sistemi içerisindeki en neşeli, hayata her zaman pozitif bakmayı başarabilen, çok keyifli insanlardır. Seyahat etmeye bayılırlar. Yay annenize organize edeceğiniz bir seyahat hediyesi mükemmel olacaktır. Hele bir de bu seyahate siz ve sevdikleri eşlik ederse, unutulmaz hediyeler arasına girecektir. Her zaman gitmeyi hayal ettiği o konserin biletleri de annenizi mutlu edecektir. Hediyenizi, akrabalar ve arkadaşları arasında yenecek keyifli bir anneler günü yemeğinde vermeyi unutmayın. Oğlak Annelere Alınacak Hediyeler: Oğlak anneleri, hayatı ciddiye almayı seven, sevgisini kalbinin derinliklerinde saklayan, çok kolay dile getiremese de hareketleri ile her fırsatta ispatlayan otoriter insanlardır. Anneniz için yaptıracağınız bireysel emeklilik planı veya sağlık sigortası etkili hediyelerden olacaktır. Mücevher veya fonksiyonel eşyalar da annenizin hoşuna gidecektir. Eğer anneniz çalışıyorsa, iş hayatında kullanabileceği bir çanta veya kırtasiye malzemesi de her zaman kullanabileceği hediyeler arasına girecektir.