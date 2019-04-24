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Anneler ve Gelinler'de yangın! Ezgi Sertel'in zor anları

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.04.2019 10:28 | Son Güncelleme

Anneler ve Gelinler programının setinde yangın çıktı. Ocağın birden alev almasıyla sunucu Ezgi Sertel neye uğradığını şaşırdı ve can havliyle kaçtı.

Star TV ekranlarında yayınlanan "Anneler ve Gelinler" setinde yangın çıktı. Programın sunucusu Ezgi Sertel, bir anda neye uğradığını şaşırdı.

Ezgi Sertel'in sunuculuğunu yaptığı ve son zamanların sevilerek izlenen yarışması Anneler ve Gelinler programının çekimlerinde çıkan yangın sette büyük paniğe neden oldu. Sertel, ocağın bir alev almasıyla çığlık atarak koşarak uzaklaştı.

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AYAKKABISI ASILI KALDI

Korkudan ne yapacağını bilemeyen Ezgi Sertel, can havliyle kaçarken topuklu ayakkabısı da sandalyede asılı kaldı.

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