HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kocaeli'de korkunç olay! 7 yıllık sır aydınlatıldı: 4 çocuk annesi kadını ormanda öldürüp gömmüşler

Kocaeli'de korkunç olay! 7 yıllık sır aydınlatıldı: 4 çocuk annesi kadını ormanda öldürüp gömmüşler

10.05.2024 17:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de 7 yıldır hiçbir resmi işlem kaydı olmayan 4 çocuk annesi kadın, bir başka erkekle kaçtığı iddiasıyla aile meclisi tarafından infaz edildi. Kadının ormana götürülüp öldürüldüğü daha sonra da gömüldüğü ortaya çıkarken, polis 3 ilde düzenlediği operasyonda 26 kişiyi gözaltına aldı.

Kocaeli'de korkunç olay! 7 yıllık sır aydınlatıldı: 4 çocuk annesi kadını ormanda öldürüp gömmüşler

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada 2017 yılının Aralık ayında kadın sığınma evine yerleştirilip, bir süre sonra kaçan 4 çocuk annesi Güneş Yıldıztan’ın, o tarihten beri hiçbir resmi işlem kaydının olmadığını belirledi. Yıldıztan’ın ailesinin evine giden ekipler, kadına ulaşamadı. Polis, aile bireylerinin uzun zamandır haber alamadıklarını söyledikleri Güneş Yıldıztan hakkında bugüne kadar herhangi bir kayıp başvurusu da yapılmadığını tespit etti.

4-COCUK-ANNESI-AILE-MECLISI’-KARARIYLA-_52091 (2)

KADIN SIĞINMA EVİNE YERLEŞTİRİLDİ

Güneş Yıldıztan’ın 2017 yılının Aralık ayında M.A. isimli erkekle birlikte polise başvurup eşi N.Y.’nin kendisine şiddet uyguladığını bu nedenle evden kaçtığını belirterek, can güvenliğinin olmadığı gerekçesiyle tedbir alınmasını istediği, ardından da kadın sığınma evine yerleştirildiği, bir süre sonra da kaçtığı belirlendi. O dönem polisin yaptığı çalışmada Yıldıztan’a ulaşılamadığı saptandı.

50'DEN FAZLA KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Güneş Yıldıztan’ın öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duran polis, soruşturmayı bu yöne kaydırdı. Bu kapsamda 4 ay süren çalışmada, Yıldıztan’ın eşi, ailesi, akrabaları, komşuları ve tanıdıkları olmak üzere 50’den fazla kişinin ifadesi alındı.

4-COCUK-ANNESI-AILE-MECLISI’-KARARIYLA-_52091

AİLE MECLİSİ KARARIYLA İNFAZ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, alınan ifadeler ve ulaşılan deliller doğrultusunda o dönem eşi şiddet uygulayınca M.A. ile kaçtığı öne sürülen Güneş Yıldıztan’ın aile meclisi tarafından infaz edildiği iddiasıyla Kocaeli, İstanbul ve Van’da operasyon düzenledi. Operasyonda infaz kararının alındığı aile meclisinde bulunan, cinayete iştirak eden ve bilgisi olduğu halde ölümü sakladıkları öne sürülen 26 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden, aralarında Güneş Yıldıztan’ın 4 kardeşinin de olduğu 14’ü, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. N.Y. ve yakınları S.Y., M.Y., B.Y., F.Y.,O.Y., A.Y., S.Y., Z.Y., B.Y., M.Y., M.Y. cinayet, azmettirme, suçu ve suçluyu gizleme ve cinayete iştirak suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

SORGUDA İTİRAF ETTİLER

Şüphelilerin polisteki ifadelerinde Yıldıztan’ı ‘aile meclisi’ kararı sonrası Kocaeli’nin Körfez ilçesine bağlı Sevindikli Mahallesi’nde ormanda öldürdükten sonra gömdüklerini söyledikleri belirtildi. Yıldıztan’ı eşi N.Y. ve onun kardeşlerinin öldürdüğü iddia edildi.

Polis, şüphelilerin Güneş Yıldıztan’ı gömdüklerini söyledikleri bölgede arama çalışması başlattı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir'i yaban domuzu sürüsü bastı! Vatandaşlar gözlerine inanamadıİzmir'i yaban domuzu sürüsü bastı! Vatandaşlar gözlerine inanamadı
Bir okulda daha dehşet görüntüleri! Bir okulda daha dehşet görüntüleri!
Yine bir gıda skandalı daha! Ekmeklerin içinden çıkanlar şaşkına çevirdi: O ülke ayağa kalktıYine bir gıda skandalı daha! Ekmeklerin içinden çıkanlar şaşkına çevirdi: O ülke ayağa kalktı
Anahtar Kelimeler:
cinayet kadın cinayeti Kocaeli
En Çok Okunan Haberler
6 bankadan faizsiz kredi kampanyası! Liste belli oldu

6 bankadan faizsiz kredi kampanyası! Liste belli oldu

Türkiye'nin konuştuğu doktor için beklenen karar çıktı

Türkiye'nin konuştuğu doktor için beklenen karar çıktı

Parvovirüs B19 tehlikesi! Çocuklarda yayılmıştı, yetişkinleri de etkiliyor

Parvovirüs B19 tehlikesi! Çocuklarda yayılmıştı, yetişkinleri de etkiliyor

17 yaşındaki liseli neler yapmış neler!

17 yaşındaki liseli neler yapmış neler!

ÖZEL RÖPORTAJ |RTÜK Başkanı Mynet'e konuştu! İlk kez açıkladı

ÖZEL RÖPORTAJ |RTÜK Başkanı Mynet'e konuştu! İlk kez açıkladı

Korhan Berzeg olayında '42' plakalı araç gizemi!

Korhan Berzeg olayında '42' plakalı araç gizemi!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Az çaba ile çok havalı görünün! Çok satan Levi's ürünleri burada

Az çaba ile çok havalı görünün! Çok satan Levi's ürünleri burada

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.