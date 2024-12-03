Annelerin gizli tarifi: Asla dağılmayan zeytinyağlı yaprak sarması! Lezzetinden parmak ısırtan yaprak sarma nasıl yapılır?

Sarmanın en lezzetlisi bol soğanlı, zeytinyağı, salça, ve baharat olur. Annelerin yaptığı kadar lezzetli bir yaprak sarması tarifi hazırlamak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Peki, Lezzetinden parmak ısırtan yaprak sarma nasıl yapılır, malzemeleri neler?
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