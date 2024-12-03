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Annelerin gizli tarifi: Asla dağılmayan zeytinyağlı yaprak sarması! Lezzetinden parmak ısırtan yaprak sarma nasıl yapılır?

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
03.12.2024 17:08
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Sarmanın en lezzetlisi bol soğanlı, zeytinyağı, salça, ve baharat olur. Annelerin yaptığı kadar lezzetli bir yaprak sarması tarifi hazırlamak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Peki, Lezzetinden parmak ısırtan yaprak sarma nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Annelerin gizli tarifi: Asla dağılmayan zeytinyağlı yaprak sarması! Lezzetinden parmak ısırtan yaprak sarma nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 9
Hazırlık Süresi 15dk
Pişirme Süresi 30dk
Kalori/Porsiyon -

Zeytinyağlı yaprak sarması için adım adım tarife aşağıdan ulaşabilirsiniz.

NEFİS ZEYTİNYAĞLI YAPRAK SARMA TARİFİ

MALZEMELER

  • 5 orta boy kuru soğan
  • 2 buçuk su bardağı pirinç
  • 3 yemek kaşığı domates salçası
  • Yarım yemek kaşığı biber salçası (ben acı kullanıyorum)
  • Yarım demet dereotu
  • Yarım demet maydanoz
  • Yaklaşık 1 su bardağı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı nane
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı dolma baharatı
  • 1 tatlı kaşığı tuz (Yaprak salamuraysa tuzu azaltın)
  • Yarım kilodan biraz fazla yaprak

TARİF

  • Önce doğradığınız soğanı zeytinyağı ile biraz kavurun.
  • Ardından salçaları ekleyin kavurun kokusu çıkınca pirinci ekleyip kavurun.
  • Baharat ve maydanoz ile dereotunu ekleyip karıştırın.
  • 1 çay bardağına yakın su ekleyip biraz karıştırıp söndürün.
  • Yaprakları kaynar suda biraz tutup çıkarın.
  • Yaprakları sardıktan sonra tencere dibini bir kaç tane yaprak ile döşeyin.
  • Sarmaları dizin. Üzerine bir kat yaprak serin ağırlık yapması için tabak kapatın.
  • Üstteki yaprak hizasına gelecek şekilde kaynar su ekleyip kısık ateşte pişirmeye başlayın.
  • Yaprağın cinsine göre pişme süresi çok değişir.
  • Bu tarifte bir saat yapraklar suyunu çekene dek pişirildi.
  • Eğer suyu çektiği halde pişmediyse az az su ilavesi yaparak pişirmeye devam edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

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