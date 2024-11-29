Ağız sulandıran lezzet: Mor soğan turşusu tarifi! Kışın vazgeçilmezi mor soğan turşusu nasıl yapılır?

Turşu sofralarımızın vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Akşam yemeklerden tutun beş çaylarında yapılan ikram masalarına kadar her yemeğin yanına çok yakışıyor. Yapımı oldukça kolay olan bu mor soğan turşusu tarifini deneyenler bağımlısı oluyor. Peki, mor soğan turşusu nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Kış mevsimi gelince birçok evde kışlık hazırlama telaşı başlıyor. Kış hazırlıkları yaparken bu turşuya da mutalaka bir şans vermelisiniz. Hem lezzetli hem de şifa dolu mor soğan turşusunun adım adım yapılışına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
MALZEMELER
4 adet mor soğan
Yarım limon
3 adet defne yaprağı
1 yemek kaşığı kişniş tohumu
Yarım su bardağı üzüm sirkesi
2 su bardağı kaynatılmış soğumuş su veya hazır su
1 yemek kaşığı Kaya tuzu
1 tatlı kaşığı toz şeker
TARİF
Soğanlar jülyen doğranır. Elimizle tanelerin birbiri ile ayrılması sağlanır.
Kavanozun kenarlarına ince dilim limonlar yerleştirilir.
Ağzına kadar soğanlar iyice bastırılarak doldurulur.
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