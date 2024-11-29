Ağız sulandıran lezzet: Mor soğan turşusu tarifi! Kışın vazgeçilmezi mor soğan turşusu nasıl yapılır?

Kış mevsimi gelince birçok evde kışlık hazırlama telaşı başlıyor. Kış hazırlıkları yaparken bu turşuya da mutalaka bir şans vermelisiniz. Hem lezzetli hem de şifa dolu mor soğan turşusunun adım adım yapılışına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

MALZEMELER 4 adet mor soğan

Yarım limon

3 adet defne yaprağı

1 yemek kaşığı kişniş tohumu

Yarım su bardağı üzüm sirkesi

2 su bardağı kaynatılmış soğumuş su veya hazır su

1 yemek kaşığı Kaya tuzu

1 tatlı kaşığı toz şeker

TARİF Soğanlar jülyen doğranır. Elimizle tanelerin birbiri ile ayrılması sağlanır.

Kavanozun kenarlarına ince dilim limonlar yerleştirilir.

Ağzına kadar soğanlar iyice bastırılarak doldurulur.

Turşu suyu karışımı bir kenarda hazırlanır.

Tuz ve şekerin içinde çözünmesi beklenir.

Her kavanozun üzerine 1 defne yaprağı ve bir çay kaşığı kişniş tohumu serpilir.

Su kavanozlara boşaltılır.

Steril edilmiş yeni kapaklar ile kavanozlar kapatılır.

Dolapta 4-5 gün bekletildikten sonra afiyetle tüketilir.

AFİYET OLSUN!