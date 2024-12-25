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Annem Ankara'da tüm dengeler değişecek! Kadroya bomba bir isim dahil oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
25.12.2024 14:22
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Kanal D'nin reyting rekortmeni yapımlarından biri olan Annem Ankara'da tüm dengeler değişecek. Senaryosu Başak Angigün tarafından kaleme alınan, yönetmenliğini Can Ulkay’ın yaptığı diziye bomba bir isim daha dahil oluyor.

Annem Ankara'da tüm dengeler değişecek! Kadroya bomba bir isim dahil oldu

Başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı Annem Ankara dizisi yayınlandığı ilk günden bu yana çarşamba akşamlarına damga vuruyor.

Her bölümü büyük yankı uyandıran dizide yine dengeleri alt üst edecek bir değişiklik yaşandı. Senaryosu Başak Angigün tarafından kaleme alınan, yönetmenliğini Can Ulkay’ın yaptığı ‘Annem Ankara’ dizisine yeni bir isim dahil oluyor.

Duygusal sahneleri ve etkileyici atmosferiyle beğeni toplayan Annem Ankara’nın kadrosuna Alara Turan katıldı. Ünlü oyuncu, ailesinden başka kimseye müsemma göstermeyen Mesude karakteriyle seyirciyle buluşacak.

alara 1

Üzerine titreyen babası ve abileriyle birlikte büyüyen Mesude, sert mizacıyla çevresindekilere sınır koymayı çok iyi bilse de yaşı ilerledikçe kendisini bir çıkmazda hissetmeye başlar. Hayatta en iyi bildiği şey direnmek ve kendi ayakları üzerinde durmak olan Mesude’nin aşkla tanışması ise tüm dengesini bozacaktır.

ALARA 2

**GÜÇLÜ KADRO

BKM imzalı ‘Annem Ankara’nın güçlü oyuncu kadrosunda Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’le birlikte Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak,Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın,Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal Mehmet Can Akça, Yasin Pehlivan yer alıyor.

Anahtar Kelimeler:
Bergüzar Korel Mehmet Günsür Annem Ankara
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