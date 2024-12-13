Annem Ankara'nın Zuhal'i Bergüzar Korel kamera arkasını yayınladı! Beğeni yağdı

Binbir Gece, Bitmeyen Şarkı, Karadayı ve Vatanım Sensin gibi birçok projede rol alan ünlü oyuncu Bergüzar Korel bir süredir ekranlardan uzaktı.

Mehmet Günsür ile başrolünü paylaştığı Annem Ankara dizisi ile ekranlara geri dönen Bergüzar Korel yeni projesiyle büyük beğeni topladı. Dizide hayat verdiği 'Zuhal İnceata' karakteri de çok sevilen Korel, kamera arkası görüntüleri paylaştı.

Ünlü oyuncu set görüntülerini 'Zuhal feat Bergüz' notu ile takipçilerinin beğenisine sundu. Korel'in bu gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

YORUM YAĞDI

Ünlü isme; 'Yine muhteşemsin', 'Harika bir oyuncusun', 'Süper senaryo süper oyunculuk', 'Çok özgün ve kaliteli bir oyuncu' gibi yorumlar yapıldı.

VERDİĞİ KİLOLARLA GÜNDEMDEYDİ

3 çocuk annesi Bergüzar Korel doğumdan sonra sıkı diyet ve sporla fazla kilolarından kurtuldu. Sekiz ayda 20 kilo vererek şaşırtıcı bir değişim geçiren Bergüzar Korel son haliyle beğeni topluyor.