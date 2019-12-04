‘Anneme artık dur lazım’ oyunu İKÜ’de

İSTANBUL, (DHA) - İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi, ‘Anneme Artık Dur Lazım’ tiyatro oyununu sanatseverlerle buluşturuyor.

İstanbul Kültür Üniversitesi, geçtiğimiz mart ayında prömiyeri yapılan ‘Anneme Artık Dur Lazım’ tiyatro oyununu Akıngüç Sahnesine taşıyor. Yapımcılığını Kedi Sahne Sanatları’nın üstlendiği oyun, 12 Aralık Perşembe günü, saat 19.00’da Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi’nde sahnelenecek.

Eski bir İstanbul hanımefendisi olan Neveser Hanım’ın (Suna Keskin) kızı (Damla Cercisoğlu) ile yaşadığı sevgi ve çekişme dolu hikayesini konu alan oyun, 1988 yılında sinemada, drama dalında Pulitzer ödülüne, 1989 yılında da ekrana uyarlama dalında Akademi ödülüne layık görülen Driving Miss Daisy adlı filmden uyarlandı.

Hakan Altıner, Suna Keskin, Damla Cercisoğlu ve Ecmel İs’in rol aldığı “Anneme Artık Dur Lazım”, iki perdeden oluşuyor. Yönetmenliğini Hakan Altıner’in yaptığı oyunun dekor ve kostüm tasarımları Tülin Pural’a, ışık tasarımı Özgür Kaan Pural’a, ses tasarımı Ufuk Serbest’e, afiş ve görsel tasarımı ise Barış Çantay’a ait.



