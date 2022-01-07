Annesi beğenmediği için kendisini tamamen değiştirdi! 300 estetik operasyondan sonra kimse onu tanıyamıyor

Estetik ameliyatlar teknolojinin gelişmesiyle beraber daha çok insan tarafından tercih edilmeye başlandı. Fiziksel özelliklerinden mutlu olmadığı için değiştirmek isteyen ve aynaya baktığında yepyeni bir sima görmek isteyen insanlar estetik cerrahinin kapısını çalışıyor. Japonya’da yaşayan Tsubaki Tomomi isimli bir kadın, annesi onu beğenmediği için tamamen değişmek istedi. 300’e yakın estetik operasyondan sonra bambaşka bir görünme kavuşan Tomomi’nin ilk halini görenler tanımakta zorluk çekti.

SON 20 YILDA DEFALARCA BIÇAK ALTINA YATTI

41 yaşındaki Japon kadın son 20 yılda tam 300 estetik operasyon için ameliyat masasına yattı. Ameliyatları için 280 bin dolar (yaklaşık 3 milyon 887 bin TL) harcayan Tomomi, ilk ameliyatını 18 yaşına bastığı gün yaptırdı.

Annesinin kendisini ve fiziksel özelliklerini beğenmediği için çocukluğundna bu yana dış görüntüsünü değiştirmek isteyen Tomomi, sosyal medyada da kısa sürede popüler olmayı başardı. Hayatını estetik operasyonlarla geçiren Tomomi, hala dış görüntüsünü değiştirmek için birkaç küçük müdahaleye ihtiyacı olduğunu söylüyor.



