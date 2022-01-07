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Annesi beğenmediği için kendisini tamamen değiştirdi! 300 estetik operasyondan sonra kimse onu tanıyamıyor

07.01.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya genelinde fiziksel özelliklerinden memnun olmadığı için değiştirmek isteyen milyonlarca insan var. Kimileri burun, göz, kulak, dudak gibi uzuvlarından mutlu değilken kimileri ise boy ve kilosunu değiştirmek istiyor. Ancak Japon Tsubaki Tomomi isimli kadının durumu biraz farklı. Tam 300 estetik operasyon geçiren kadın bu ameliyatları annesi onu beğenmediği için yaptırdı.

Annesi beğenmediği için kendisini tamamen değiştirdi! 300 estetik operasyondan sonra kimse onu tanıyamıyor

Estetik ameliyatlar teknolojinin gelişmesiyle beraber daha çok insan tarafından tercih edilmeye başlandı. Fiziksel özelliklerinden mutlu olmadığı için değiştirmek isteyen ve aynaya baktığında yepyeni bir sima görmek isteyen insanlar estetik cerrahinin kapısını çalışıyor. Japonya’da yaşayan Tsubaki Tomomi isimli bir kadın, annesi onu beğenmediği için tamamen değişmek istedi. 300’e yakın estetik operasyondan sonra bambaşka bir görünme kavuşan Tomomi’nin ilk halini görenler tanımakta zorluk çekti.

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SON 20 YILDA DEFALARCA BIÇAK ALTINA YATTI

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41 yaşındaki Japon kadın son 20 yılda tam 300 estetik operasyon için ameliyat masasına yattı. Ameliyatları için 280 bin dolar (yaklaşık 3 milyon 887 bin TL) harcayan Tomomi, ilk ameliyatını 18 yaşına bastığı gün yaptırdı.

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Annesinin kendisini ve fiziksel özelliklerini beğenmediği için çocukluğundna bu yana dış görüntüsünü değiştirmek isteyen Tomomi, sosyal medyada da kısa sürede popüler olmayı başardı. Hayatını estetik operasyonlarla geçiren Tomomi, hala dış görüntüsünü değiştirmek için birkaç küçük müdahaleye ihtiyacı olduğunu söylüyor.

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