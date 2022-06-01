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Annesi kanser tedavisi gören Edis sahnede gözyaşlarına hakim olamadı

01.06.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Edis'in annesi 6 aydır İzmir'de kanser tedavisi görüyor. Dün akşamki konserinde babasını karşısında yalnız gören genç şarkıcı ise duygusal anlar yaşadı. Sahnede gözyaşlarına hakim olmayan ünlü isim, annesinin son kemoterapisini aldığını ve yakında sağlığına kavuşacağını söyledi.

Şarkıları ve danslarıyla adından söz ettiren başarılı şarkıcı Edis'in annesi bir süredir kanser tedavisi görüyor. Şarkıcının babası ise dün akşam Harbiye'de yüzlerce kişiye konser veren oğlunu yalnız bırakmadı. Babasını karşısında tek başına gören Edis ise duygusal anlar yaşadı.

"SON 6 AYIMIZ ÇOK ZOR GEÇTİ"

Babasını ilk kez tek başına gördüğünü söyleyen Edis, annesinin İzmir'de kanser tedavisi gördüğü için konserine gelemediğini belirtti. Sahnede gözyaşlarına hakim olamayan genç şarkıcı, "Böyle ağlayan biri değilimdir. Son 6 ayımız ailecek çok zor geçti. Birden babamı karşımda görünce kötü oldum. Annem şu an İzmir'de ve son kemoterapisini alıyor. Bitiriyoruz her şeyi. Babamı da yalnız görünce duygulandım kusura bakmayın. Mahvettim ya" dedi.

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