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Annesi kapı sesini duydu, koştu ama yetişemedi! 14 yaşındaki İrem günlerdir kayıp...

01.10.2022 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, Denizli’nin Pamukkale ilçesinde meydana geldi. 14 yaşındaki İrem, sabaha karşı evden çıktı. Kapı sesini duyan anne İrem'in peşinden koştu ama yetişemedi. Kızından haber alamayan aile kayıp ihbarında bulundu. Acılı aile, sır olan İrem için Denizlili vatandaşlardan da yardım bekliyor.

Annesi kapı sesini duydu, koştu ama yetişemedi! 14 yaşındaki İrem günlerdir kayıp...

Olay, Pamukkale İlçesi Asmalıevler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne R. A. ile birlikte yaşayan 14 yaşındaki İrem Karakaya (14), 28 Eylül 2022 Çarşamba günü 02.40 sıralarında evden çıktığı belirtildi. Kapı sesini duyan anne, kızının peşinden koştuğunu ancak yetişemediğini söyledi. Kızından haber alamayan aile kayıp ihbarında bulundu.

İKİ HAFTA ÖNCE TAŞINDILAR

Anne R. A. kızının başına kötü bir durum gelmemesi ve sağlığından endişe ettiğini bildirdi. Yaklaşık iki hafta önce Denizli’ye taşındıklarını ve fazla çevresi olmadığını söyleyen anne R.A. bir an önce bulunması için çağrıda bulundu. Yapılan arama çalışmalarında İrem’den haber alamayan aile, Denizlili vatandaşlardan kızlarının bulunması için yardım bekliyor. (İHA)

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kayıp irem
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