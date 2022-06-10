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Annesi onun adına yarışmaya başvurunca ne yapacağını bilemedi! “Kızım biseksüel ve bakire”

10.06.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan 19 yaşındaki Rylee Schindler isimli bir sosyal medya kullanıcısı yaptığı paylaşımla popüler olmayı başardı. 19 yaşındaki genç kız, sosyal medya paylaşımında annesinin onu realite flört programı Love Island'a gizlice kaydettirdiğini ve kendisinin bunu yalnızca annesinin kısa mesajlarından öğrendiğini açıkladı.

Annesi onun adına yarışmaya başvurunca ne yapacağını bilemedi! “Kızım biseksüel ve bakire”

İngiltere’de yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Love Island (Aşk Adası) programına ilginç bir başvuru gerçekleştirildi. 19 yaşındaki Rylee Schindler isimli genç bir kız, kendisi adına annesinin programa başvuru yaptığını anlattı. Annesinin kendisine gönderdiği mesajlarla durumdan haberdar olduğunu anlattığı gönderisine Schindler, “Annem beni Aşk Adası’na rastgele kaydettirdiğinde...” notunu ekledi.

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BİSEKSÜEL VE BAKİRE OLDUĞUNU SÖYLEDİ

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Sosyal medya paylaşımında annesinin kendisine, “Eğer Love Island programından bir telefon alırsanız başvurunuzu yaptım, bilginize” şeklinde mesaj attığını söyledi. Mesajı ilk başta anlayamadığını ifade eden Schindler annesinin daha sonrasında programın başvuru formunda kendisini biseksüel ve bakire olarak tanıttığını söyledi.

Annesinin programa başvuruyu müzik kariyerinde ilerlemesi ve televizyon sayesinde daha çok tanınması için yaptığını dile getiren Schindler, “Annem sayesinde Amerika’ya Love Island programının gelmesinden korkuyorum” dedi.

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sosyal medya tiktok
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