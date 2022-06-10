Annesi onun adına yarışmaya başvurunca ne yapacağını bilemedi! “Kızım biseksüel ve bakire”

İngiltere’de yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Love Island (Aşk Adası) programına ilginç bir başvuru gerçekleştirildi. 19 yaşındaki Rylee Schindler isimli genç bir kız, kendisi adına annesinin programa başvuru yaptığını anlattı. Annesinin kendisine gönderdiği mesajlarla durumdan haberdar olduğunu anlattığı gönderisine Schindler, “Annem beni Aşk Adası’na rastgele kaydettirdiğinde...” notunu ekledi.

BİSEKSÜEL VE BAKİRE OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Sosyal medya paylaşımında annesinin kendisine, “Eğer Love Island programından bir telefon alırsanız başvurunuzu yaptım, bilginize” şeklinde mesaj attığını söyledi. Mesajı ilk başta anlayamadığını ifade eden Schindler annesinin daha sonrasında programın başvuru formunda kendisini biseksüel ve bakire olarak tanıttığını söyledi.

Annesinin programa başvuruyu müzik kariyerinde ilerlemesi ve televizyon sayesinde daha çok tanınması için yaptığını dile getiren Schindler, “Annem sayesinde Amerika’ya Love Island programının gelmesinden korkuyorum” dedi.



