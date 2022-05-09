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Annesi Seda Sayan'ın nikahına gitmemişti! Oğulcan Engin'den dikkat çeken Anneler Günü mesajı

09.05.2022 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir aşk yaşadığı Çağlar Ökten ile nikah masasına oturan Seda Sayan şu sıralar eşi ile Paris'te balayında. Sayan'ın Sinan Engin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin, nikah törenine katılmaması ile dikkat çekmiş ardından da sevgilisi ile görüntülendiğinde annesi hakkında kendisine yöneltilen sorulara verdiği tepkiyle gündeme gelmişti. Instagram'dan Anneler Günü paylaşımı yapan Oğulcan Engin'in annesiyle barışıp barışmadığı merak konusu oldu.

Annesi Seda Sayan'ın nikahına gitmemişti! Oğulcan Engin'den dikkat çeken Anneler Günü mesajı

Mayıs ayında Prag'da evlenmeyi planlayan Seda Sayan ve Çağlar Ökten'den geçen Pazar günü sürpriz hamle geldi. Ünlü çift, İstanbul'daki bir otelde dünyaevine girdi. Sürpriz evlilikleriyle magazin gündeminde büyük ses getiren Çağlar Ökten ve Seda Sayan'ın nikah törenine dair detaylar ise çok konuşuldu.

Seda Sayan ve eşi, Paris sokaklarında gelinlik ve damatlıkla çekim yaptıSeda Sayan ve eşi, Paris sokaklarında gelinlik ve damatlıkla çekim yaptı

Özellikle Seda Sayan'ın Sinan Engin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin'in nikah merasimine katılmaması birçok kişinin dikkatini çekti.

Oğulcan Engin annesi Seda Sayan'ı yalnız bıraktı! Çağlar Ökten ve Seda Sayan'ın nikahında yoktuOğulcan Engin annesi Seda Sayan'ı yalnız bıraktı! Çağlar Ökten ve Seda Sayan'ın nikahında yoktu

Nikah sonrası yayınlanan programına beyaz bir elbiseyle çıkan Sayan, annesi ve ablasının rahatsızlıkları nedeniyle nikâha katılamadığını, yeğeninin yanında olduğunu söyledi. Ancak oğlu Oğulcan Engin'den bahsetmedi.
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Tüm bunlar yaşanırken Oğulcan Engin, bir mekan çıkışında oyuncu sevgilisi Miray Daner ile kameralara yansıdı. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan çiftten Miray Daner, "Bayram için bir planınız var mı?" sorusuna "Net bir plan yok. 10 günlük bir aram olduğundan dün haberim oldu. O yüzden pek bir şey söyleyemiyorum şu anda" dedi.

Oğulcan Engin'e annesi Seda Sayan soruldu! Araya Miray Daner girdiOğulcan Engin'e annesi Seda Sayan soruldu! Araya Miray Daner girdi

İlişkisi hakkında annesine konuşma yasağı getiren Oğulcan Engin ise suskunluğunu bozdu ve sorulan sorulara verdiği yanıtlarla dikkat çekti.

ORTAM BUZ KESTİ

Söz Seda Sayan'dan açılınca ortam buz kesti. Oğulcan'ın suratı asıldı, annesinin evliliğine dair soruları cevapsız bırakıp hızla otomobiline bindi.
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Geçtiğimiz haftalarda yaşanan gelişmenin ardından Oğulcan Engin'den dikkat çeken atak geldi. Engin, Anneler Günü'nde annesi Seda Sayan ile fotoğrafını paylaştı.

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Bu paylaşımı gören Oğulcan'ın bazı takipçileri, "Anne ile barışma sağlanmış" derken bazıları ise, "Bir not bile yazmamış" şeklinde yorumlar yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
Oğulcan Engin Seda Sayan
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