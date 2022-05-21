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Annesi üzerlerine kapıyı kilitleyip gitti! Samsun'da korkunç olay

21.05.2022 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay Samsun'da yaşandı. 6 yaşındaki çocuk, annesinin kapıyı üzerlerine kilitleyip pazara gittikten sonra kardeşi ile oyun oynarken balkondan düşerek hastanelik oldu.

Annesi üzerlerine kapıyı kilitleyip gitti! Samsun'da korkunç olay

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesinin evin kapısını üzerine kilitlediği Afganistan uyruklu 6 yaşındaki Maysam H.Z., 9 yaşındaki kardeşi ile birlikte birinci kattaki evlerinin balkonunda oyun oynarken aşağı düştü.

Yaralanan çocuk 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Maysam H.Z.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Samsun
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