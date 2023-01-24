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Annesini taciz eden kişiyi sokak ortasında döverek öldürmüştü! Kendini bakın nasıl savundu

24.01.2023 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’nın Mamak ilçesinde annesini taciz ettiği için Ramazan Dörtdaş’ı (60) döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Yusuf Şavur (33), haksız tahrik hükümleri uygulanarak ‘kasten öldürme’ suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemede savunma yapan sanık, "Annemi uzaklaştırmak isterken karşılaştık. Birbirimize vurduk. Bende yaralandım. Bir anlık öfke ile vurdum. Böyle olacağını bilseydim vurmazdım. Bu olay nedeniyle hayatım mahvoldu. Pişmanım" dedi. İşte olayın detayları...

Annesini taciz eden kişiyi sokak ortasında döverek öldürmüştü! Kendini bakın nasıl savundu

Yusuf Şavur, 13 Ağustos 2022'de, Mamak ilçesi Şahintepe Mahallesi'nde Ramazan Dörtdaş'ı darbederek yaraladı. Hastaneye kaldırılan Dörtdaş yaşamını yitirdi, gözaltına alınan Şavur ise tutuklandı. Ramazan Dörtdaş'ı, annesini taciz ettiği için öldürdüğünü söyleyen Yusuf Şavur hakkında, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Yusuf Şavur, Ramazan Dörtdaş'ın yakınları ile taraf avukatları katıldı. Mütalaasını açıklayan savcı, sanığın haksız tahrik hükümleri uygulanıp, 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

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'HAYATIM MAHVOLDU'

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Yusuf Şavur, öldürme kastıyla hareket etmediğini öne sürerek, "Annemi uzaklaştırmak isterken karşılaştık. Birbirimize vurduk. Olayda ben de yaralandım. Bir anlık öfkeyle vurdum. Böyle olacağını bilseydim vurmazdım. Bu olay nedeniyle hayatım mahvoldu. Pişmanım" dedi.
Sanık avukatı Ali Erdem de müvekkilinin öldürme kastıyla hareket ettiği yönünde delil bulunmadığını belirterek, cezanın 'neticesi sebebiyle ölüme neden olma' suçundan kurulmasını talep etti. Erdem, tutuklu kaldığı süre gözetilip, sanığın tahliyesini de talep etti.

Mahkeme heyeti, haksız tahrik hükümlerini uygulayıp, 'kasten öldürme' suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdığı Yusuf Şavur'un tutukluluk halinin devamına hükmetti.

DHA

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