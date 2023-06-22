Annesinin kafasını kesip sokağa atmıştı! Dehşete düşüren sözler: 'Gözleri çıkacak gibiydi, ağzı yamulmuştu'

Bağcılar'da 25 Eylül 2022'de Hava Sayan, oğlu Ali Sayan tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Olayın ardından tutuklanan Ali Sayan ilk kez hakim karşısına çıktı. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ali Sayan, ailesi ve taraf avukatları katıldı.

“OLAYLARI HATIRLAMIYORUM BERAATİMİ İSTİYORUM"

Güvenlik görevlisi olduğunu söyleyen Ali Sayan, “Ben olayı hatırlamıyorum. Hastaneye gittiğimde haberlere çıkmış, ben oradan öğrendim. Ben küçük yaştan beri antidepresan kullanıyorum. Hastalığımdan önce saldırganlığım yoktu. Olayları hep içime atıyordum, kimseyle konuşmuyordum. Çok nadir yakın arkadaşlarımla konuşabiliyordum. Son bir senedir hastalığım farklı bir boyuta taşındı. Ne olduysa son bir senede oldu. Hastanede yattım. Ben uyuşturucu bağımlısıyım. Hemen hemen bütün uyuşturucuları kullanıyordum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi. Hakimin annenle uyuşturucu madde almak için para nedeniyle tartışmış olabilir misin? Sorusuna ise, “Ben eskiden beri uyuşturucu madde kullanıyordum. Annemden para istiyordum ancak parayla ilgili annemle hiç bir tartışmamız olmadı. Ben annemin kafası kolları ve uzuvlarını kesildiğini hatırlamıyorum bu detayları haberlerde öğrendim. Yengelerime kapıyı açtığımı kimse duymasın şeklindeki beyanlarımı da hatırlamıyorum. Benim düzenli olarak kullandığım ilaçlarda vardı. Annem alıyordu ilaçlarımı ben kullanıyordum" diyerek yanıtladı.

BABASI VE ABİSİ ŞİKAYETÇİ OLMADI

Olay esnasında işyerinde olduğunu söyleyen baba Ferudun Sayan ise, "Oğlum sürekli uyuşturucu kullanıyordu. Bazen kendi kendine zarar veriyordu. Kendini dövüp küfür ediyordu. Uyuşturucu tedavisi için hastaneye de yatırmıştım. 24 gün hastanede kaldı sonra ne kadar yalvardıysam da kanında bir şey yok diyerek hastaneden çıkardılar. Şikayetçi de değilim napayım ki yapacak bir şey yok" dedi. Ağabeyi Mustafa Sayan ise, “Kardeşimin madde kullandığını biliyordum. Ben ve kardeşim aynı odada kalıyorduk. Evde kendi kendine değişik hareketler yapıyordu. Dolapları itiyordu, kendi kendine konuşuyordu. Biz uyuşturucuyu bıraktığını biliyorduk. Olaydan bir gün önce, gece kardeşimin telefonda birinden madde istediğini gördüm. Kızdım ona, anneme de söyledim. Annemde kızdı, saydırdı. Ama o kendisinde değildi, sağa sola gidiyordu. Olay olduğu gün sabah kahvaltı yaptık. Ali, kahvaltıya katılmadı. Daha sonra ben evden ayrıldım. Annem ve Ali evde kaldı. Mahalleden bir çocuk beni arayarak 'Ağabey koş, kardeşin anneni rehin aldı' dedi. Eve gidene kadar her şey olmuş. Şikayetçi değilim. Evden çıkmamla eve gelmem arkasında yaklaşık yarım saat vardı. Bütün olaylar bu süre içerisinde oldu. Kardeşim uyuşturucu madde kullansa da kullanmasa da kendisinden geçiyordu" ifadelerini kullandı.

"GÖZLERİ DIŞARIYA ÇIKACAK GİBİYDİ"

Tanık olarak ifadesi alınan, hayatını kaybeden Hava Sayan'ın kuzeni aynı zamanda eltisi Faydagül Sayan, Ali Sayan'ı görünce ağlayarak fenalaştı. Bu sırada Ali Sayan da gözyaşlarına hakim olamadı. Bir süre sonra ifadesi alınan Faydagül Sayan, “Ölen kişi hem eltim hem de dayımın kızıydı. Olay günü ölen elitimle birlikteydik, kahvaltı yaptık. Ali de evdeydi, çekyata uzanmıştı. Daha sonra ben yukarı çıktım. Bizim apartman aile apartmanıydı. Diğer eltimin kızı geldi, 'Hava yengenin evinden ses geliyor' dedi. Eltim Fahriye ile indiğimde Ali, annesine vurup öldürmüştü. Ali kapıyı açtığında elinde bıçak vardı, annesi ölmüştü. 'Ali ne yaptın, anneni mi öldürdün' dedim. Ali, 'Susun komşular duymasın' dedi. Ama kendisinde değildi. Gözleri dışarıya çıkacak gibiydi. Ağzı yamulmuştu" diye konutu.

Yengesinin ifadesi sırasında Ali Sayan'ın zaman zaman ağladığı görüldü.

ADLİ TIP KURUMU'NDAN RAPOR İSTENDİ

İfadelerin ardından mahkeme heyeti, Hava Sayan'ın baş, ayak ve ellerinin ölüm gerçekleştikten sonra mı kesildiği, yoksa ölmeden önce mi kesildiğiyle ilgili Adli Tıp Kurumu'ndan rapor hazırlanmasını isteyerek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, Olay tarihinde başı ayrılmış ve yanık halde bulunduğu bildirilen Hava Sayan'ın vücudunda 13 adet kesici, delici alet yarası tespit edildiği bu yaraların 8 tanesinin öldürücü nitelikte olduğu belirtildi. Ayrıca Hava Sayan'ın ölümünün kesici delici alet yaralanması sonucu meydana geldiği kaydedildi. Cumhuriyet Savcısı Ali Sayan'ın 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek üstsoydan akrabayı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini talep etti. Ayrıca, öldürme eylemi sonrası evi ateşe vermesi gerekçesiyle de 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapsi istedi.

DHA

