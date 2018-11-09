Annesiyle küs olan Hadise'den krize baba formülü

Kısa bir süre önce Hadise’nin annesi Gülnihal Açıkgöz, uyku ilacı içip intihara kalkışmıştı. Kızlarına veda mektubu bırakan Gülnihal Açıkgöz, mektupta kızlarının kendisiyle ilgilenmediğini öne sürmüştü.

Olay sonrası anne Açıkgöz, kızı Derya’yla bir AVM’de görüntülenerek her şeyin yolunda olduğu mesajını vermişti. Ancak olayın perde arkasının farklı olduğu ortaya çıktı.

HADİSE KENDİSİNİ YALNIZ HİSSEDİYOR

Anne Açıkgöz’ün kızı Hadise’yle küs olduğu öğrenildi. Hatta ikilinin intihar olayının ardından hiç konuşmadığı söylendi. Kendini yalnız hisseden Hadise, Belçika’da yaşayan babası Hasan Açıkgöz’e sığındı.

Popçu 11 yaşındayken annesinden boşanan babasını İstanbul’a getirmek için ikna etmeye çalışıyor. Popçu, bu zor günlerde kendisine destek olan babasının her daim yanında olduğunu yakın çevresiyle paylaşıyor.

AYRILIK YIPRATTI

Hadise bir röportajında şöyle demişti: Beni en çok üzen annemle babamın ayrılığı… Babamla çok görüşemiyoruz ama konuşuyoruz. Ben biraz anneciyim. (Akşam)

