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Antalya'da dehşete düşüren cinayet! Elleriyle boğup öldürdü, sandığa kilitledi

05.01.2022 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 17 Aralık günü meydana gelen korkunç olayda, arkadaşını boğarak öldürdüğünü itiraf eden V.E, Saadet Tutkanç'a ait olan cesedi sandığa koyduğunu söyledi. Polis ekipleri söz konusu adrese giderek Tutkanç'ı sandıkta hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, otopsinin ardından aileye teslim edildi.

Antalya'da dehşete düşüren cinayet! Elleriyle boğup öldürdü, sandığa kilitledi

Olay, Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne giden V.E. Antalya'da 17 Aralık günü arkadaşı Saadet Tutkanç (57) ile tartıştığını ve tartışmanın devamında kadını eliyle boğarak öldürdüğünü, cesedini de evdeki sandığa sakladığını belirterek suçunu itiraf etti.

SANDIĞIN İÇİNE KOYMUŞ

İhbarın ardından gece adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Eve giren Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Tutkanç'ı sandıkta hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından kontrolü yapılan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

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OLAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edilen cenazenin Antalya'da toprağa verileceği öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli, V.E.'nin ise Antalya'ya getirileceği bildirildi. Polisin olayla ilgili olarak çok yönlü incelemesinin devam ediyor.

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(İHA)

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