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Antalya'da eski eşi ile evlendiği kişiye falçatayla dehşeti yaşatmıştı! Cezası belli oldu

20.12.2022 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelmişti. Eski eşi ile 10 gün önce evlendiği kişiyi falçatayla yaralayan sanığın cezası belli oldu. Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan eski eş M.F, cezanın bu kadar az olmaması gerektiğini söyledi.

Antalya'da eski eşi ile evlendiği kişiye falçatayla dehşeti yaşatmıştı! Cezası belli oldu

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık A.A. (41) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, müştekiler M.F. (39), eşi E.F. (40) ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada son sözü sorulan sanık A.A, böyle bir olayla mahkemeye çıkmış olmaktan dolayı pişmanlık duyduğunu ifade ederek, "Düştüğüm durumun büyüklüğünden dolayı cezadan korkmadığımı söylemiştim. Daha önce "Sizi öldürürüm" diye bir cümle kurmadım. Tamamen iftiradır. Onları öldürmek isteseydim kurşuna dizerdim. Onlar bana hakaret ederek saldırdılar. Öldürme gibi bir niyetim yoktu." dedi.

Mahkeme heyeti sanık A.A'ya, eski eşi M.F'ye yönelik "tasarlayarak yakın akrabayı öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Eylemin teşebbüs aşamasında kalmasından dolayı mahkeme heyeti sanığı 14 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık ayrıca, E.F.'ye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık hakkında herhangi bir indirim uygulanmadı.

'BENİ ÖLDÜ DİYE BIRAKTI'

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan M.F, cezanın bu kadar az olmaması gerektiğini belirterek, "Yüksek ceza alması için iki insanın ölmesi mi gerekiyor? Benim şu anda ölü olmam mı gerekiyordu? Beni 'öldü' diye bıraktı. Ağırlaştırılmış müebbet alması lazımdı. Cezaevinden çıkmaması lazım." dedi.

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E.F. ise üzücü bir olay yaşadıklarını dile getirerek, "Verilen cezanın yeterli olduğunu düşünmüyorum. 14 yıl yatacaksa herkes istediğini öldürebilir. Bu cezanın daha yüksek olmasını bekliyordum. Sonuna kadar hakkımızı arayacağız." diye konuştu.

Müşteki avukatı Kerim Anıl Dağlı da sanığın, boşandığı eşinin yeni hayatında hala söz sahibi olduğunu düşünerek söz konusu eylemi gerçekleştirdiğini iddia ederek, "Hakkımızı aramaya devam edeceğiz. İstinafa başvuracağız. Cezaların daha yüksek olması gerektiğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Erenköy Mahallesi'nde 7 Nisan 2022 tarihinde yaşanan olayda, sanık A.A, eski eşi M.F. ve onun 10 gün önce evlendiği E.F'nin evine gitmişti. A.A, 2 çocuğunu evden çıkardıktan sonra falçatayla saldırdığı çifti sırt ve boyunlarından yaralamıştı.

A.A. hakkında "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmeye teşebbüs" ve "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçlarından hazırlanan iddianame, Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. Sanık hakkında her kişi için ayrı ayrı 20'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. (AA)

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