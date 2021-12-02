Antalya'da eski koca dehşeti: Kadın öldü, 2 erkek kardeşi yaralı

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Döşemealtı İlçesine bağlı Çıplaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski eşinin yaşadığı eve gelen Mehmet A. ile Hayriye Alkutay arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet A., yanında getirdiği tabanca ile eski eşine ve 2 kayınbiraderine kurşun yağdırdı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda 2 çocuk annesi Hayriye Alkutay (30) hayatını kaybederken, erkek kardeşleri M. Alkutay ile A. E. Alkutay ise yaralandı. Mehmet A. ise suç aleti silahıyla birlikte polis tarafından yakalandı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLARAK ÇALIŞIYORMUŞ

Mehmet A.’nın bir konut sitesinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi. Polis ve olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde uzun süre delil çalışması yaptı. Talihsiz kadının cenazesi savcı ve olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

ANNENİN FERYATLARI YÜREKLERİ DAĞLADI

Olay sonrasında komşuları tarafından dışarı çıkarılana genç kızın annesi Keziban Alkutay ise güçlükle ayakta durdu. Annenin, "Yandım ben. Ciğerlerimi yaktı. O delikten çıkmasın. Çıkarmasınlar" sözleri yürekleri dağladı.

(İHA)

