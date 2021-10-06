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  4. Antalya'da faciadan dönüldü! 1 çocuğunu vermemek için 4 çocuğunu öldürmeye kalktı

Antalya'da faciadan dönüldü! 1 çocuğunu vermemek için 4 çocuğunu öldürmeye kalktı

06.10.2021 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Alanya ilçesinde, devlet korumasına alınan bir çocuğu polis nezaretinde almaya gelen Sosyal Hizmetler görevlileri, annenin direnişi ile karşılaştı. Evde bulunan 4 çocuğunun da alınacağını sanan anne, çocukları rehin alarak evi ateşe verdi. Öte yandan çocukları, polis ve Sosyal Hizmetler görevlileri kurtardı.

Antalya'da faciadan dönüldü! 1 çocuğunu vermemek için 4 çocuğunu öldürmeye kalktı

Olay, Alanya ilçesine bağlı Hacet Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, hakkında devlet koruması olan bir çocuğu polis nezaretinde almaya gelen Sosyal Hizmetler ekipleri, annenin direnişi ile karşılaştı. 4 çocuğunun da alınacağını sanan anne N.T., çocukları bıçakla rehin aldı. Polisin ikna çabalarına karşılık vermeyen ve kapıyı açmamakta ısrar eden anne, evi ateşe verdi. 4 çocuğu polis ekipleri ve Sosyal Hizmetler görevlileri evden çıkardı. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alındı.

Öte yandan, çıkan yangında kafesin içerisinde bulunan iki muhabbet kuşu yanarak telef oldu.

(İHA)

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antalya yangın
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