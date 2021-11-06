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  4. Antalya'da feci kaza! 15 yaşındaki sürücü, otomobille direğe çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Antalya'da feci kaza! 15 yaşındaki sürücü, otomobille direğe çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

06.11.2021 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da, aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Ahmet Kendirli (15) ile yanındaki Yusuf Çelik (16) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Antalya'da feci kaza! 15 yaşındaki sürücü, otomobille direğe çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Bademağacı Mahallesi mevkisinde Antalya-Burdur kara yolunda meydana geldi. Ahmet Kendirli yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp aydınlatma direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ VE BİR KİŞİ ÖLDÜ

Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücü Ahmet Kendirli ile Yusuf Çelik’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Çelik'in kardeşi Polat Çelik ile henüz kimliği tespit edilemeyen kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Antalya'daki hastanelere götürüldü.

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Ahmet Kendirli ile Yusuf Çelik'in cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsilerinin ardından ailelerine teslim edildi. Cenazelerin Dağbeli Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya
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