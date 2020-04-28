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  4. Antalya’da genç kadının feci ölümü! Fotoğraf çektirirken dengesini kaybetti

Antalya’da genç kadının feci ölümü! Fotoğraf çektirirken dengesini kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2020 07:29 | Son Güncelleme

Antalya’da 35 metrelik falezlerden düşen Kazakistan uyruklu genç kadın hayatını kaybetti. Genç kadının falezlerde fotoğraf çekinirken dengesinin kaybedip aşağı düştüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Olay, saat 20.30 sıralarında Fener Mahallesi Eski Lara Caddesi üzerindeki bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kazakistan uyruklu Olesia Suspitsina (31), ismi öğrenilemeyen bir kadın arkadaşıyla birlikte parktaki falezlere geldi.

DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ

Burada fotoğraf çekindiği belirtilen Suspitsina, iddiaya göre dengesini kaybedip 35 metre yükseklikteki falezlerden denize düştü. İhbarın ardından olay yerine polis ekipleri ve deniz polisi sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen genç kadının cansız bedeni, botla alınarak Kaleiçi Yat Limanı’na getirildi. Üzerinden kimlik çıkmayan Suspitsina’nın bilgileri, fotoğrafı çekilip polis sistemi üzerinden çıkartıldı.

Yapılan incelemenin ardından Suspitsanina’nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, genç kadının arkadaşı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya genç kadın

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