Antalya'da Haluk Levent konseri iptal edildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından mart ayında yapılması planlanan konser, şenlik ve etkinlikler İdlib'ten gelen 33 şehit haberinin ardından iptal edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 90'ıncı yıldönümü kapsamında 6 Mart Cuma günü saat 20.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek olan Haluk Levent konseri iptal edildi.

AŞT PERDE AÇMAYACAK

Antalya Şehir Tiyatroları, bu hafta sonu sahnesini açmayacak. Antalya Şehir Tiyatrosu'nun 1 Mart Pazar günü Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 14.00'da sahneleyeceği çocuk oyunu Kırmızı Başlıklı Kurt ve 20.00'da sahnelenecek İstibdat Kumpanyası oyunu iptal edildi.

"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Başkan Muhittin Böcek, "Ata'mızın Antalya'ya geliş yıldönümünde düzenleyeceğimiz Haluk Levent konseri şehitlerimiz nedeniyle iptal edilmiştir. Ayrıca mart ayı içerinde daha önceden yapılması planlanan konser, şenlik gibi etkinliklerimizi de iptal ettik. Acısı yüreğimizi dağlayan şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Yüce milletimizin başı sağolsun" dedi.

