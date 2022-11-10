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Antalya'da ilginç kaza! Saat 09.05'te meydana geldi, çok sayıda araç birbirine girdi

10.11.2022 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da saat 09.05'te Atatürk'e saygı duruşunda bulunulurken o anlara trafikte yakalanan 6 araç sürücüsü zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazada sürücü ve yolculardan yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza anı ise bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Antalya'da ilginç kaza! Saat 09.05'te meydana geldi, çok sayıda araç birbirine girdi

Antalya'da ilginç bir kaza meydana geldi. Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84'ncü yıl dönümünde saatler 09.05'i gösterdiğinde bir sürücü yavaşladı. Öndeki aracın yavaşladığını fark edemeyen arkadan gelen sürücüler durmayarak zincirleme kazaya yol açtı. 6 aracın karıştığı kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

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SAAT 09.05'TE ZİNCİRLEME KAZA MEYDANA GELDİ

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyetine intikalinin 84'ncü yıl dönümünde turizm kenti Antalya’da saat 09.05'te hayat durdu, vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Zamana trafikte ve işe giderken yakalanan vatandaşlar da yollarda araçlarından inerek saygı duruşunda bulunuldu.

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Muratpaşa ilçesi Yüzüncü Yıl Bulvarı üzerinde ise önündeki araçlar sürücülerinin durarak saygı duruşunda bulunduğunu gören bir sürücü yavaşladı. Bu sırada 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada sürücü ve yolculardan yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza anları ise bir vatandaşın balkondan çektiği cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya

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