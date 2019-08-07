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Antalya'da Jennifer Lopez rüzgarı! Sahnede sürpriz

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 09:47 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, 'Regnum Live in Concert' etkinliği kapsamında Belek'te konser verdi. Uzun zamandır Türkiye'ye gelmediğini belirten Lopez, "Türkiye'de, Antalya'da olmaktan, burada konser vermekten dolayı çok mutluyum" dedi. Lopez, 50'nci yaş gününü de sahnede hayranlarıyla birlikte kutladı. Konsere geleceği duyurulan Kim Kardashian ise gelmedi.

Antalya'da Jennifer Lopez rüzgarı! Sahnede sürpriz

Tüm dünyanın hayranı olduğu Latin müziğin divası Jennifer Lopez, 7 yıl aradan sonra Antalya Regnum Carya sahnesinde fırtına gibi esti.

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Uzun süre sonra tekrar Türkiye’de olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Jennifer Lopez “ülkenizi çok özlemişim” dedi.

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Ünlü yıldız Antalya’yı çok sevdiğinin de altını çizdi. Konseri izlemeye gelen ünlü simalar arasında Erkan Kolçak Köstendil ve eşi Cansu Tosun, Enis Arıkan, Aslı Kızmaz, Meryem Uzerli, Anıl & Pelin Akil ve Dilan Tatlıses’in yanı sıra Antalya Spor’un tüm takım oyuncuları ve yönetimiyle dünyaca ünlü futbol kulübü Real Madrid’in eski futbolcu Clarence Seedorf katıldı.

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İZDİHAM YAŞANDI

Regnum Carya sahnesinde dinleyicileriyle buluşan ünlü yıldızı 2. 500 kişiye yakın kişi izledi.JLO için özel tasarlanan sahnede ona özel bir catwalk alanı oluşturulurken Isparta’da özel olarak yetiştirilen beyaz güller JLO’nun sahnesini ve kulisini süsledi. 2000 kişi kapasiteli konser alanına dünyadan ve Türkiye’nin birçok yerinden 2.500 Jennifer Lopez hayranı katıldı.

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Konser öncesi 75 dakika sahnede kalacağı konuşulan ünlü yıldız, seyircilerin coşkusuna atmosferin güzelliği eklenince konser saatini 2 saate çıkardı. Lopez, bu yıl listeleri altüst eden yeni şarkısı Medicine’nın yanı sıra On The Floor, Aint It Funny,Love Don’t Cost a Thing’in de yer aldığı tüm hit şarkılarını Regnum Carya sahnesinde 2.500 kişiyle birlikte seslendirdi.

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KIZI İLE DÜET YAPTI

Muhteşem dansları ve birbirinden göz alıcı sahne kostümleriyle sahnede devleşen ve konseri izlemeye gelen herkesi büyüleyen Latin ateşi Lopez, kızı Emme Anthony’le sürpriz bir şarkısına düet yaparak hayranlarına büyük bir sürpriz yaptı. Anne kızın birlikte düeti uzun süre alkışlandı.

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"TÜRKİYE'DE OLMAKTAN MUTLUYUM"

Şarkı aralarında izleyenlerle de sohbet eden Jennifer Lopez, "Uzun zaman oldu Türkiye'ye gelmedim. Tekrar burada olmaktan çok mutluyum. Türkiye'de, Antalya'da olmaktan, burada konser vermekten dolayı çok mutluyum" dedi.
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DOĞUM GÜNÜNÜ SAHNEDE KUTLADI

24 Temmuz 1969 doğumlu Lopez, 50'nci yaş gününü de sahnede hayranlarıyla birlikte kutladı. Jennifer Lopez, "Doğum günümü Antalya'da kutlayacağımı söylemiştim. Sizinle burada kutlamaktan mutluyum" diye konuştu.

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Biletleri günler öncesinde tükenen konseri Antalyaspor Başkanı ve Regnum Carya Otel'in sahibi Ali Şafak Öztürk, Antalyaspor Vakfı Başkanı Fikret Öztürk, sanatçılar Meryem Uzerli, Enis Arıkan, Erkan Kolçak Köstendil'in yanı sıra yerli ve yabancı yaklaşık 2 bin kişi izledi. Konsere geleceği duyurulan Kim Kardashian ise gelmedi.

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AYAKTA İZLEYENLER 7 BİN, LOCADA İZLEYENLER 300 BİN LİRA ÖDEDİ

Konseri ayakta izleyenler 7 bin; locadan izleyenler ise 300 bin lira ödedi. Yüksek fiyatlara rağmen biletler tükendi.

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Türkiye'den de 60 kişilik ekibin katılımıyla toplam 150 kişilik teknik ekip, Lopez'in konserinde görev aldı. Normal konserlerde 70- 80 ışık kullanılırken, Lopez'in isteği üzerine Antalya konserinde 800 ışık kullanıldı.

KONSERE KATILAN ÜNLÜ İSİMLER

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Pelin Akil
1565132884_Cansu_Tosun___Erkan_Kol__ak_K__stendil
Cansu Tosun - Erkan Koçakgil
1565132908_Asl___K__zmaz___Enis_Ar__kan
Aslı Kızmaz - Enis Arıkan
1565132901_Meryem_Uzerli
Meryem Uzerli
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Anıl Altan

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Dilan Çıtak Tatlıses

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