Antalya ve Muğla'da orman yangınları! Ekipler karadan ve havadan müdahale için devreye girdi

Kaş İkizce Mahallesi’nde 14.15 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler havadan ve karadan müdahalede bulundu.
Ekipler, yangının daha geniş alana yayılmaması için çaba sarf etti.
Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışma başlatıldı.
Yangında bir hektar alan zarar gördü.
Marmaris'in Sarıana Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 15.30 sıralarında yangın başladı.
Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
(İHA-AA-DHA)