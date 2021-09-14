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  4. Antalya'da ortaokulda skandal! Müdür yardımcısından öğrencilere: Ağzınızı yüzünüzü dağıtırım

Antalya'da ortaokulda skandal! Müdür yardımcısından öğrencilere: Ağzınızı yüzünüzü dağıtırım

14.09.2021 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da, Hurma Ortaokulu'nda yaşanan skandal bir anda gündem oldu. Kadın müdür yardımcısının, sıraya dizdiği öğrencilere "Ağzınızı yüzünüzü dağıtırım, ben konuşuyorum burada! Okul temizliğinden siz sorumlusunuz." diyerek hakaret ettiği görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı ve büyük tepkilere neden oldu.

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun bir süre ara verilen yüz yüze eğitim 6 Eylül'de yeniden başlamıştı. Tedbirlerle birlikte yeniden açılan okullar birçok kesim tarafından memnuniyetle karşılanırken, Antalya'da yaşanan skandal olay bir anda gündem oldu.

Konyaaltı ilçesinde bulunan Hurma Ortaokulu'nda bir kadın müdür yardımcısının öğrencileri azarladığı görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

"AĞZINIZI YÜZÜNÜ DAĞITIRIM"

Okula girmek için sıraya giren öğrencilere "Susun" diye bağıran kadın öğretmen, hakaretler savurdu ve "Ağzınızı yüzünüzü dağıtırım ben konuşuyorum burada. Bakın tekrar söylüyorum, okul temizliğinden siz sorumlusunuz. Sizin pislettiğiniz yeri ben temizlemek zorunda değilim. İnsana yakışır şekilde, öğrenciye yakışır şekilde davranın." dedi.

Sosyal medyada hızla yayılan ve binlerce kez paylaşılan görüntülere tepki yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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