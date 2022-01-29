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Antalya'da vahşet! Çukur kazılıyor ihbarı, korkunç cinayeti ortaya çıkardı

29.01.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günün en korkunç haberlerinden biri Antalya'dan geldi. Manavgat'ta ekipler, iki kişinin park alanında çukur kazdığı yönündeki ihbara gitti. Korkunç gerçek ise buradan sonra ortaya çıktı. Polis, mezar kazan kişilerin kiracı olarak kaldığı apartta yaptığı aramada, bıçak darbeleriyle öldürülmüş erkek cesedi buldu.

Antalya'da vahşet! Çukur kazılıyor ihbarı, korkunç cinayeti ortaya çıkardı

Kan donduran olay, polislerin "mezar kazılıyor" ihbarı üzerine gittiği parkta ortaya çıktı. Korkunç cinayet Manavgat'ın Side Mahallesi 602 sokak üzerinde bulunan bir apartta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, apartta 2,5 yıldır kiracı olarak kalan Elvan K. ve eşi olarak tanıttığı Alman uyruklu Nadya A.G.’yı apart yakınında bulunan parkta çukur kazarken gören vatandaşlar, durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye giden jandarma ekipleri, iki şahsı yakaladı. İki şahsın kaldığı odada yapılan incelemede, bıçak darbeleri ile öldürülmüş Kedir Demir’in (39) cesedi bulundu. Bunun üzerine her iki şüpheli de gözaltına alınarak karakola götürüldü.
Olay yerinden çekilen görüntülerde çok miktarda kan izinin olduğu görüldü. Şahsın ne zaman öldürüldüğü ise bilinmiyor. Kadir Demir’in cenazesi, olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet antalya Manavgat
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