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  4. Antalya'daki lunaparkta dehşet düşüren anlar! Çocukların bindiği salıncak böyle koptu

Antalya'daki lunaparkta dehşet düşüren anlar! Çocukların bindiği salıncak böyle koptu

11.06.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da lunaparktaki eğlence aleti bağlantı yerinden koparak platformdan çıktı, olayda 3 çocuk yaralandı. Cep telefonuna yansıyan görüntüde, kayıt alan çocuğun, “Buna binmeyin, aşırı korkutucu, kesin binmeyin” dedikten hemen sonra eğlence platformdan çıktığı görüldü.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Parkı’nda bulunan küçük lunaparkta minimaks denilen eğlence aleti, bağlantı yerinden koparak platformdan çıkıp ters döndü. Olayda 3 çocuk yaralandı. Çocuklar platformun altından çıkartılıp ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi.

"KESİN BİNMEYİN" DEDİKTEN HEMEN SONRA KOPTU

Arkadaşları eğlence aletinde olan bir çocuk, olay anını kayıt altına aldı. Görüntülerde, çocuğun “Buna bindiler, az önce ben de bindim, şimdi başlıyorlar. Çok korkutucu, titredim. Kafamıza gelmesin. Çok korkutucu, sakın binmeyin buna. Buna binmeyin, aşırı korkutucu, kesin binmeyin” dediği ve sonrasında eğlence aletinin platformdan çıktığı anlar yer alıyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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