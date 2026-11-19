Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Schengen ülkelerinin Türkiye'deki temsilcileri, AB Delegasyonu ve Avrupa Komisyonu yetkilileriyle Ankara'da gerçekleştirilen Yerel Schengen İşbirliği (LSC) toplantısında buluştu.

Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Komisyonu temsilcilerinin ilk kez birlikte katıldığı toplantıda, Türk vatandaşlarının Schengen vizesi başvurularında karşılaştığı bürokratik engeller ve uygulamadaki aksaklıklar değerlendirildi.

RANDEVU SORUNU VE BELGE YÜKÜ GÜNDEME GELDİ

Türk heyeti, Türkiye ile AB arasındaki güçlü entegrasyona dikkat çekerek vize başvurularında yaşanan randevu sıkıntılarının giderilmesini talep etti.

Başvuruların daha kısa sürede sonuçlandırılması ve vatandaşlardan istenen evrak sayısının azaltılması gerektiği vurgulandı.

Daha önce Schengen vizesi alarak seyahat kurallarına uygun hareket eden vatandaşlara kolaylık sağlanması da görüşülen konular arasında yer aldı.

UZUN SÜRELİ VE ÇOK GİRİŞLİ VİZE TALEBİ

Toplantıda, geçmiş vize kullanımını dikkate alarak daha uzun süreli ve çok girişli vize verilmesini sağlayan Kademeli Vize Sistemi'nin (Cascade) daha geniş kapsamda uygulanması istendi.

Türk tarafı, özellikle vize geçmişi olumlu olan vatandaşların başvuru süreçlerinin kolaylaştırılması gerektiğini belirtti.

TIR ŞOFÖRLERİNİN YAŞADIĞI SORUNLAR MASAYA YATIRILDI

Görüşmenin önemli gündem maddelerinden biri de uluslararası taşımacılık yapan Türk TIR şoförlerinin Schengen bölgesine girişte karşılaştığı engeller oldu.

Ticari faaliyetlerin kesintiye uğramaması amacıyla sürücülerin Schengen ülkelerine erişiminin kolaylaştırılması ve mevcut kalış süresi sınırlamalarına çözüm bulunması talep edildi.

SAHTE VİZE DANIŞMANLIK ŞİRKETLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, vize randevularında yaşanan sıkıntıların yasa dışı danışmanlık şirketlerinin ortaya çıkmasına zemin hazırladığını ifade etti.

Vatandaşların randevu almasını zorlaştıran bu yapılara karşı başlatılan adli süreçler hakkında AB temsilcilerine bilgi verildi.

ÖĞRENCİLERİN VİZE SORUNLARINDA AZALMA YAŞANDI

Toplantıda, AB ülkelerindeki üniversitelerden kabul alan Türk öğrencilerin vize başvurularında karşılaştıkları sorunlar da değerlendirildi.

Türkiye'nin yürüttüğü girişimler sonucunda öğrencilerin yaşadığı vize problemlerinin son iki yıla kıyasla önemli ölçüde azaldığı belirtildi. Görüşmelerin ardından Schengen vize uygulamalarındaki sorunların daha yakından takip edilmesi ve çözüm odaklı adımlar atılması amacıyla yeni bir karar alındı.

Bu kapsamda Schengen ülkelerinin Türkiye'deki temsilcilikleri arasında ayrı bir çalışma grubu oluşturulması kararlaştırıldı.

Çalışma grubunun vize süreçlerindeki aksaklıkları inceleyerek somut çözüm önerileri geliştirmesi hedefleniyor.