Antalya dünyanın dört bir yanından ziyaretçi çekti

LEYLA ATAMAN KOYUNCUOĞLU - Türk turizminin başkenti Antalya'ya bu yılın ocak-ağustos döneminde 180 ülke ve özerk bölgeden 9 milyon 165 bin 352 ziyaretçi geldi.

AA muhabirinin Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden yaptığı derlemeye göre, yılın 8 ayında (ocak-ağustos) kente gelen yabancı ziyaretçi sayısı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 28,28 artışla 9 milyon 165 bin 352 kişiye yükseldi. 2017 yılının 8 ayında Antalya'yı 7 milyon 144 bin 542 yabancı ziyaret etmişti.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya'ya Japonya'dan Rusya'ya, Fransa'dan İran'a, ABD'den Brezilya'ya, Hindistan'dan Şili'ye, Hong Kong'tan Burkina Faso'ya kadar 180 ülke ve özerk bölgeden ziyaretçi geldi.

Ülke bazında incelendiğinde ziyaretçilerin yüzde 38,45'i Rusya'dan, yüzde 16,46'sı Almanya'dan, yüzde 6,14'ü Ukrayna'dan, yüzde 5,03'ü İngiltere'den, yüzde 3,31'i Hollanda'dan geldi.

Gelen ziyaretçi sayıları Rusya'dan 3 milyon 367 bin 152, Almanya'dan 1 milyon 441 bin 836, Ukrayna'dan 537 bin 705, İngiltere'den 440 bin 137, Hollanda'dan 289 bin 501 kişi olarak kayıtlara geçti.