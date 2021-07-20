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  4. Antalya sokaklarında polisin ehliyetsiz sürücüyü kovalama anları kamerada

Antalya sokaklarında polisin ehliyetsiz sürücüyü kovalama anları kamerada

20.07.2021 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp drift atarak park halindeki 3 araca çarpan ehliyetsiz sürücü, yaşanan 35 dakikalık kovalamacanın ardından yakalandı. Sürücüye, ‘dur ihtarına uymamak’, ‘ehliyetsiz araç kullanmak’, ‘ters yönde araç kullanmak’, ‘drift atmak’, ‘trafik işaret ve levhalarına uymamak’ ve park halindeki 3 araca zarar vermekten 13 bin 388 TL ceza yazıldı. Sürücünün polisten kaçış anları ise vatandaşların cep telefonuna yansıdı.

Dün gece saatlerinde yaşanan olayda, Muratpaşa 100. Yıl Bulvarı üzerinde bir şüpheli aracı durdurmak için görev alan polis ekipleri, başka bir aracın hızla geldiğini gördü. Ekiplerin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü, ilerlemeye devam etti. Polisin peşine takıldığı araç, sırasıyla Bahçelievler, Deniz ve Altındağ Mahallelerinin ara sokaklara girdi ve drift atarak kaçmaya başladı. Kaçarken park halindeki 3 araca da çarparak zarar veren otomobil, yaklaşık 35 dakikalık kovalamaca sonucu trafik ekiplerince yakalandı. İçerisinde 4 kişinin daha bulunduğu aracın sürücüsü S. K.’un (19) ehliyetsiz olduğu öğrenildi.

PARA CEZASI UYGULANDI

Sürücüye ‘dur ihtarına uymamak’, ‘ehliyetsiz araç kullanmak’, ‘ters yönde araç kullanmak’, ‘dirift atmak’, ‘trafik işaret ve levhalarına uymamak’ ve 3 araca zarar verdiği için 13 bin 388 TL ceza yazıldı. Otomobil ise polis otoparkına çekildi.

MOTOSİKLETLİ SÜRÜCÜ DE KOVALAMACAYA KATILDI

Öte yandan, tüm kovalamaca anları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kaçan sürücünün peşine trafik timi takılırken, bir motosiklet sürücüsünün de hemen arkadan olayı takip ettiği görüldü.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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