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  4. Antalya'ya Rus akını devam ediyor! Fiyatlar katlandı, kiralık ev bulunamıyor

Antalya'ya Rus akını devam ediyor! Fiyatlar katlandı, kiralık ev bulunamıyor

01.10.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'da savaştan, Rusya'da ise seferberlik ilanından kaçan vatandaşların akın ettiği Antalya'da konut sıkıntısı artarak devam ediyor. Son zamanlarda, her gün binlerce Rus vatandaşın geldiği kentte kiralar 2-3 katına çıktı. Fahiş kiralar ve konut yetersizliği nedeniyle ev bulmakta zorlanan öğrenciler ve kalacak yer bulmak zorunda olanlar ise ne yapacağını şaşırdı.

Rusya'nın başlattığı saldırıların ardından Ukrayna'dan kaçan on binlerce turistin geldiği Antalya, şimdi de Rus akınına uğruyor. Vladimir Putin'in kısmı seferberlik ilanı sonrası askere gitmek istemeyen binlerce Rus vatandaşı, kente akın etti. Kimi ailesiyle kimi de tek başına gelen on binlerce Rus, Antalya'daki emlak sektörünü de etkiledi.

KİRALAR KATLANDI

Otellerde kalanların yanı sıra binlercesi ev tutarken, kiraların da 2-3 katına çıktığı ifade edildi. Alınan bilgilere göre geçen yıl 2000-2500 TL arasında olan kiralar şu an 7 bin liraya kadar çıktı, hatta geçti. Kimi vatandaşların evlerinden zorla çıkarıldığı da iddia edilirken cebinde döviz bulunan turistlerin bazılarının yıllık peşin kira verdiği öğrenildi. Hal böyle olunca da özellikle öğrencilerin ve kalacak yer bulması gerekenlerin zor duruma düştüğü belirtildi.

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HER GÜN 20 BİN RUS GELİYOR

Rusya'daki seferberlik kararı sonrası adeta turist akınına uğrayan Antalya'da her gün ortalama 20 bin kişinin geldiği ve bunların çoğunun Rus olduğu aktarıldı. Antalya Havalimanı, tarihinin en yoğun günlerini yaşarken, Putin'in, 4 bölgeyi ilhak etmesi sonrası yoğunluğun daha da artabileceği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Rusya
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